De la gran luna roja al spiderman francés, las mejores noticias de 2018

Y no son pocas. A lo largo de este 2018 hemos encontrado más de diez hechos noticiables de los que podríamos decir buenos, positivos, reconfortantes, ya sea por el valor de sus protagonistas, porque suponen un descubrimiento de la ciencia para el progreso de la humanidad o simplemente porque nos trasladan imágenes y aconteciminetos de una belleza sin par o nunca antes vista.

Enero

Con uno de estos fenómenos comenzaba el año que ahora despedimos. Con uno no, con tres eventos celestiales que no habían coincidido en 150 años y que afecataban a la apariencia de la luna llena el 31 de enero: un eclipse de luna de sangre súper azul. Una rareza astronómica que no se registraba desde el 31 de marzo de 1866. Ya el 2 de enero el brillo lunar nos anunciaba grandes acontecimientos que remataría el último día del mes.

La superluna es cuando la luna llena está más cerca de la Tierra, por lo que se ve extremadamente brillante y grande. Cuando ocurre esto la luna se ve un 14 % más grande y un 30 % más brillante. La luna de sangre es algo que ocurre cuando la luz azul se filtra fuera de la atmósfera durante un eclipse lunar, haciendo que la luna parezca roja.

Un eclipse lunar coincide con la súper luna en Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, Inglaterra, Gran Bretaña 28 de septiembre 2015.Reuters

Nos podemos considerar afortunados porque el fenómeno se volvía a repetir en julio. A las 21:30 horas del día 23 y durante una hora y 42 minutos. Era el eclipse lunar más largo de todo el siglo XXI . ¿Sabías que en torno a los eclipses hay un sinfín de leyendas?

En la antigua Mesopotamia sustituían al rey para que las maldiciones no le afectaran y fuera esa otra persona la que resistiera los supuestos ataques que se producían al mismo tiempo que el eclipse. Además, existen diferentes tribus americanas que creen que la Luna está perdiendo salud o luminosidad, por lo que rezan y lanzan flechas al satélite terrestre.

En China, por ejemplo, las comunidades hacen sonar las campanas para alejar a los animales salvajes que por el eclipse aumentan las mordeduras. Los Romanos por su parte, realizaban ruidos fuertes porque creían que el eclipse era causado por diferentes demonios.

Existe una creencia actual que argumenta que una mujer embarazada no debe mirar un eclipse por la radiacción del fenómeno astrológico y por el aumento de la fuerza gravitatoria terreste que se produce en el momento y que puede afectar al neonato.

Febrero

En febrero asistíamos a un hito histórico, después de más de una década, las dos Coreas desfilaban juntas en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang . Las dos Coreas quisieron lanzar al mundo un mensaje de paz rindiendo honor a una sola bandera, la de la Península de Corea, bajo la atenta mirada desde la tribuna de autoridades de una delegación del Norte encabezada por el presidente honorífico, Kim Yong-nam, y Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un.

Con una cuenta atrás y fuegos artificiales, comenzó una ceremonia que presenciaron unas 35.000 personas, y en la que los abanderados del numeroso equipo unificado, que vestía con abrigos de color blanco, fueron la jugadora de hockey sobre hielo Hwang Chung-gum, y el piloto surcoreano de bobsleigh Won Yun-jong.

Tras el desfile del equipo, se interpretó en el estadio el "Arirang", la canción tradicional coreana por excelencia, considerada el himno no oficial de los dos países, con una emocionante puesta en escena.

La última vez que los dos Coreas, que se encuentran técnicamente en guerra desde hace más de 70 años, marcharon de manera conjunta en un desfile olímpico fue en los Juegos de Invierno de Turín, en 2006. Antes lo habían hecho en las ceremonias de inauguración de los Juegos de Verano de Sidney 2000 y de Atenas 2004.

En los Juegos de PyeongChang, España consiguió el bronce de Javier Fernández que aseguraba "sentirse 'súper bien'; es la primera medalla olímpica en patinaje que tenemos en España y es verdad que no es de oro ni de plata, pero para mí sí que lo es". El patinador se sacaba así la espinita de los Juegos de Sochi, y Regino Hernández, medalla de bronce en 'snowboard cross', una medalla histórica para el deporte de nuestro país.

Abril

La primavera llegaba con grandes noticias como un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón con que se ha conseguido reducir en un 51% el riesgo de muerte de los paciente, tal y como informaba la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer.

La nueva terapia, consistente en la combinación de un fármaco con quimioterapia, ha conseguido reducir más de la mitad las posibilidades de fallecimiento en comparación con el tratamiento que únicamente utiliza la quimioterapia para pacientes con metástasis no escamosa y células que no son pequeñas.

Avances sanitarios

El fármaco, probado en 616 pacientes, es conocido como Keytruda y los resultados obtenidos podrían suponer "un cambio en las prácticas" de inmunoterapias contra este tipo de cáncer.

Escucha cómo se ha narrado en directo el momento del reencuentro en 'La Noche'

Las dos Coreas volvían a mostrar al mundo una imagen para la historia con la cumbre entre Kim Jong-un y Moon Jae-in en el Paralelo 38. A las 2.30 horas en España (9.30 de la mañana en esa parte del mundo) del 27 de abril ambos dirigentes se estrechaban las manos y posaban ante las cámaras. Primero, cada uno desde su lado de la frontera; después, Kim ha pasado hacia la parte surcoreana y viceversa, para que los medios gráficos pudieran capturar esta imagen.

A continuación el líder de Corea del Norte ha vuelto hacia el Sur para comenzar oficialmente la cumbre, lo que supone un dato histórico: es el primer mandatario de su país en pisar suelo surcoreano desde que en 1953 acabó la guerra que enfrentó a ambas naciones, un conflicto cerrado por un alto el fuego pero no por un tratado de paz.

La reunión tendrá lugar en el Peace House, un pabellón de la Zona de Seguridad Conjunta. En ella se tratará la posible desnuclearización del régimen comunista.

Es la tercera cita entre ambos países, y la primera en 11 años. Anteriormente, el Norte y el Sur se sentaron a hablar en el año 2000, y después en 2007. Los protagonistas de estos encuentros fueron el entonces mariscal norcoreano y padre del actual líder, Kim Jong-il, y los mandatarios surcoreanos Kim Dae-jung (2000) y Roh Moo-hyun (2007).

Mayo

Conocimos a un héroe de carne y hueso, Mamoudou Gassama, un joven maliense indocumentado que no se lo pensó dos veces y comenzó a escalar un edificio para salvar la vida de un niño de cuatro años. Los hechos ocurrieron en París el 27 de mayo.

#París: El héroe que SALVA a niño de 4 años de una muerte segura. Escalando por la fachada, lo rescata. Secuencia completa Mamoudou Gassama pic.twitter.com/sZE7NFPc0w — InfoEmergencias (@InfoEmerg) 27 de mayo de 2018

Mamoudou Gassama, de 22 años, trepaba cuatro pisos y ponía a buen recaudo al pequeño. Esto le valió el apodo de "Spiderman" en la prensa francesa. Gassama tardaba apenas medio minuto en subir por la fachada del edificio y llegar hasta el pequeño, que se había quedado colgado de un balcón y suspendido en el vacío. Su heroicidad, su generosidad tenía recompensa. El presidente francés, Emmanuel Macro le recibía en el Elíseo y lo más importante para este joven maliense, recibía la nacionalidad francesa. Pasaba de ser indocumentado, de ser un sin papeles a ser ciudadano de plenos derechos.

Junio

Con la llegada del verano fuimos testigos de un momento histórico en Arabia Saudí. El rey Salman bin Abdelaziz decretaba el fin de la prohibición de poder conducir para las mujeres saudíes que no dudaban en ponerse al volante, algo que algunas ya hacían con peligro para su libertad. De hecho, las luchadoras por conseguir este derecho, las pioneras sufrieron la pena de cárcel como Manal al Sharif dirigente del movimiento protesta 'Women2Drive', encarcelada durante nueve días en mayo de 2011 por haber publicado en internet un video en el que se la veía conducir en la ciudad saudí de Jobar.

Nada más levantarse la prohibición, decenas de mujeres cruzaron el puente Rey Fahd, que une Baréin con Arabia Saudí. Algunas acompañadas por hombres y otras, solo de mujeres como un triunfo en la obtención de derechos femeninos, en un país en donde ser mujer ya es un triunfo en sí.

Precisamente seguir con la mente el ritmo de una canción con nombre de mujer, 'Macarena', puede salvar vidas. Así lo constataba un estudio llevado a cabo por un equipo de médicos e investigadores del Hospital Clínic, de la Universidad de Barcelona (UB) y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) presentado en el Congreso Euroanaesthesia celebrado en Copenhague.

Un estudio realizado con un grupo de 164 estudiantes de medicina de la Universidad de Barcelona que simularon compresiones torácicas en un maniquí durante dos minutos, diferenciando tres grupos: el primero ejerció la RCP sin guía alguna, el segundo escuchando un metrónomo online, y el tercer grupo siguió el ritmo de la canción 'Macarena'. Los resultados concluyeron que el porcentaje de compresiones adecuadas entre los 100 y los 120 pulsos por minuto eran significativamente más altos en los grupos que usaban el metrónomo y la canción en comparación con el resto.

Julio

Wilmer Arias se quedó tetrapléjico a los nueve años tras una grave lesión producida por una bala perdida, probablemente de un cazador, en un monte de su Guatemala natal. Los dos meses que estuvo luchando entre la vida y la muerte en el hospital le provocaron úlceras en la zona lumbar y le dejaron postrado en cama durante 19 años. Ahora, con 28 años, su vida ha dado un giro de 360 grados al ponerse en manos del doctor Pedro Cavadas que conseguía reconstruir la separación de la columna vertebral y la pelvis de Wilmer que con esta operación podrá volver a sentarse en una silla de ruedas.

Tras recuperarse de la cirugía, Wilmer fue a la playa y se quedó dentro del agua tres horas. La historia de este joven guatemalteco no es la única que ha cambiado este 2018, el doctor Cavadas y su equipo. En octubre conocíamos que había reconstruído el rostro y la mano de un keniano atacado por una hiena. A este hombre de 52 años se le devolvía el rostro, al reconstruírle el maxilar, lo que le permite tragar y hablar correctamente, y el pulgar izquierdo, esto le permitirá poder volver a trabajar. Durante seis años se había mal ganado la vida para poder sostener a su famlia, su mujer y sus siete hijos.

Septiembre

La pregunta está en el aire: ¿Es este el animal más antiguo de la Tierra?

Ejemplar de Dickinsonia considerado como «el Santo Grial de la Paleontología». Fuente ABC

La criatura de la imagen de tan solo 558 millones de años de antigüedad no es una planta, no es un liquen como se creía. Es un animal. Un animal varios millones de años más antiguo que los que se conocían hasta ahora. Se llama Dickinsonia y según un equipo internacional de investigadores sería "el santo grial de la paleontología". Así lo publicaba en septiembre la revista 'Science' en la que se podía leer, " los fósiles de Dickinsonia, organismos ovalados bilateralmente simétricos, han sido particularmente difíciles de clasificar. Bobrovskiy realizó un análisis utilizando biomarcadores de lípidos obtenidos de fósiles de Dickinsonia y descubrió que los fósiles contenían casi exclusivamente colesteroides, un marcador que solo se encuentra en animales. Así, las dickinsonia eran animales basales. Esto apoya la idea de que la biota de Ediacaran puede haber sido un precursor de la explosión de formas animales observada más tarde en el Cámbrico, hace unos 500 millones de años. Los macrofósiles de Ediacaran son tan "extraños como la vida en otro planeta".

.

Octubre

En octubre nos encontramos con un ser extraordinario. Excepcional por muchos motivos. Primero porque con tan solo 14 años es un prodigio del Ajedrez y lo demostraba en el Mundial sub-14 celebrado en la localidad griega de Halkidiki. Segundo porque pese a ser un adolescente no tiene ni redes sociales ni le entusiasman los videojuegos. Tampoco escucha la radio, pero es muy aficionado del Real Zaragoza, el equipo de sus amores. Se llama Pedro Ginés y le confesaba a Juanma Castaño que nunca había escuchado 'El Partidazo de COPE', "escucho muy poco la radio, la radio me suena a música, la escucho a veces cuando no tienes el canal para ver el partido por la tele. El fútbol en concreto me gusta bastante, y soy del Zaragoza".

Al despedir , Pedro aseguraba, "me ha gustado esta entrevista".

Noviembre

Acaba de cumplir 90 años, pero no los aparenta. Por él no pasan los años. Lo que sí le crecen son los amigos, sobre todo esos locos bajitos que suspiran por tocarle,si encima se pueden hacer un selfie... Ese nonagenario se llama Mickey Mouse y junto a su inseparable Minnie, que también ha celebrado su 90 cumpleaños y su fiel Pluto, sigue propagando su magia por el mundo entero.

¿Sabías que desde su primera aparición hasta 1958 la voz de Mickey fue la de Walt Disney?, ¿ y qué gracias a Mickey, Walt Disney ganó su primer Óscar en 1932? Por si le quieres encontrar, Mickey vive en la ciudad de Mickey, situada en Calidornia, región del Estado de Calisota, situada entre California y Washington, en EE.UU.

En noviembre también conocimos a Knickers, la vaca más grande del mundo como demuestran sus medidas: 1.350 kilos peso y más de 1.80 metros de estatura. Ese peso y esa altura le han salvado la vida y le han dado a Knickers fama nundial al evitar ser sacrificada como confesaba el propietario de la granja en Myalup, una ciudad a una hora y media al sur de Perth, en Australia donde vive la rumiante: “era demasiado grande para entrar en la cadena de sacrificio del matadero”.

Knickers, la vaca gigante australiana de más de 1.350 kilos y 1.80 metros

Nadie sabe por qué Knickers ha crecido tanto, ni el ganadero: "es una cosa rara".

Diciembre

No se puede acabar mejor estos doce meses que con un nuevo hito de nuestra medicina. Cirujanos del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona han operado con éxito un cáncer de páncreas avanzado, el de peor pronóstico, con una nueva técnica pionera que consiste en utilizar una aguja que pincha el tumor y que permite abrasar y destruir las células mediante calor.

A esto se une que cirujanos del Hospital del Mar han demostrado que utilizar la laparoscopia en vez de la cirugía tradicional para extirpar un cáncer de páncreas reduce la mortalidad y las complicaciones postoperatorias, según un estudio que han publicado en la revista "Annals of Surgery".

El Hospital del Mar es pionero en el desarrollo de esta técnica quirúrgica mínimamente invasiva, que también reduce en 3,5 días los días de hospitalización, para abordar el cáncer de páncreas y otros tumores de la vía biliar y el duodeno.