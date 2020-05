Gorka Otxoa llama “desgraciada” a una diputada de Vox por sus palabras sobre violencia de género

El actor Gorka Otxoa ha llamado esta semana "desgraciada" a la diputada de Vox, Carla Toscano, por sus palabras sobre violencia de género en una comisión en el Congreso de los Diputados en la que intervenía la ministra de Igualdad, Irene Montero. La propia Toscano se ha defendido en redes sociales de las acusaciones que ha recibido por sus declaraciones, asegurando que ella misma no “cobra por la violencia de género”, en respuesta a un rifirrafe con un periodista.

Las críticas de Otxoa no eran las únicas que recibía Toscano por sus polémicas declaraciones. Y es que las propias redes sociales le acusaban de “cobrar del erario de todos”, a la vez que “negaba la violencia de género” y mantenía que era “un invento”. Una parlamentaria que se ha vuelto viral esta semana tras ser comparada con unas conocidas cantantes: las Azúcar Moreno.

Las palabras de la diputada de Vox sobre violencia de género

Durante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado de la Violencia de Género del Congreso de los Diputados de esta semana, la diputada de Vox, donde negaba que existiese la “violencia de género”. Lo hacía Carla Toscano en respuesta a la intervención de la encargada del Ministerio de Igualdad, Irene Montero.

“Ustedes parten de una mentira de base cuando afirman que existe la violencia de género cuando en realidad se trata de una teoría que es un invento feminista que la izquierda ha utilizado tras la caída de la URSS para no quedar vacía de discurso”, subrayaba la diputada de Vox.

Gorka Otxoa llama “desgraciada” a Toscano

El actor Gorka Otxoa, muy polémico en redes sociales, reaccionaba de manera airada a las declaraciones de la diputada de Vox en la comisión de la Cámara Baja. A través de su perfil personal en redes sociales, el intérprete criticaba: “¿Qué mierda es esto? Hay que ser muy muy desgraciada para decir esto”, subrayaba.

Qué mierda es esto???? Hay que ser muy muy desgraciada para decir esto. https://t.co/9NgB9zCdgN — Gorka Otxoa (@gorkaotxoa) May 21, 2020

No es la única crítica: Toscano se defiende

Y es que las de Otxoa no son las únicas críticas que ha recibido Toscano por sus declaraciones en el Congreso. El periodista Carles Escolán le afeaba en Twitter que “tiene un cargo PÚBLICO para decir que aquello por lo que cobra del erario de todos, la violencia de género, es un invento”.

Por su parte, la diputada de Vox se defendía también en la misma red social: “Este es Carles Escolán, otro al que para conseguir seguidores no le importa demostrar su ignorancia sobre la democracia. Yo no cobro por la violencia "de género", sino porque los españoles me han elegido como diputada”

Éste es Carles Escolán, otro al que para conseguir seguidores no le importa demostrar su ignorancia sobre la democracia.

Yo no cobro por la violencia "de género", sino porque los españoles me han elegido como diputada. https://t.co/8JnQNSWYRZ — Carla Toscano (@eledhmel) May 22, 2020

Las Azúcar Moreno

Y es que tanto Toscano como su compañera de Vox Magdalena Nevado han sido comparadas esta semana, de manera peyorativa, con el dúo musical Azúcar Moreno. Las propias cantantes salían al paso en redes sociales para respaldas a las parlamentarias.

“Gracias Magdalena por defendernos y amplificar una voz y una defensa que no se escucharía si no fuera por ti. Sabemos de la pobre dialéctica de individuos como Álvaro Lario y Gonzalo Remiro, pero te decimos algo: Hiere quien puede, no quien quiere. Ánimo y a por ellos”, escribía.