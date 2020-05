Dos asesores del PSOE se mofan de unas diputadas de Vox por su físico: "Las Azúcar Moreno"

"No sabía que las Azúcar Moreno eran diputadas". Es el tuit de la polémica protagonizado ayer por Gonzalo Remiro, asesor en el Ministerio de Ciencia, que comparaba con bastante sorna a Magdalena Nevado del Campo, diputada de VOX de la provincia de Cáceres y a su homóloga en Madrid, Carla Toscano de Balbín, con las hermanas Salazar, descendientes por cierto de una familia de músicos, nacidas en Badajoz pero criadas y asentadas en Madrid.

La diputada cacereña por VOX, Magdalena Nevado, no ha tardado en responder a través de esta misma red social al asesor socialista calificándolo de "crack". "Ahora lo entiendo todo. Me encantan mis vecinas las "Azúcar Moreno", supongo que a vosotros no, ya que las confundís con nosotras. Espero que no sea por la raza", concluye la diputada Nevado.

La imagen de ambas diputadas de VOX se produjo este lunes durante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado de la Violencia de Género del Congreso de los Diputados.

Carla Toscano, diputada por Madrid también ha valorado lo ocurrido:

Mucha guasa con lo de Azúcar Moreno, pero si alguien de @vox_es hiciera referencia al físico de una mujer o se burlara de su aspecto racial, la izquierda pediría su cabeza.

El otro asesor socialista, Álvaro Lario, que como su compañero de partido han procedido a bloquear sus cuentas en Twitter, apoyaba la comparación de Gonzalo Remiro al acompañar el tuit de este con los versos de una de las canciones más conocidas de las Azúcar Moreno.

El tema en concreto es Bandido, la canción con la que las hermanas Salazar representaron a España en Eurovisión en 1990, tras lo que quedaron quintas.

La bronca entre Montero y las dos diputadas de Vox

Montero ha explicado que el descenso de las denuncias por maltrato durante el estado de alarma es consecuencia de las restricciones de movimientos y el mayor control del agresor, una disminución que sin embargo contrasta con el incremento de llamadas y correos electrónicos al 016.

La ministra ha pedido a los grupos parlamentarios que se institucionalice el Pacto de Estado, de manera que sea una "política pública estable" que garantice la protección a las víctimas con independencia de quién gobierne e implique a todas las administraciones.

Montero, que ha comparecido a petición propia para informar del cumplimiento del Pacto de Estado y de las medidas adoptadas durante la crisis del coronavirus, ha anunciado un decreto con el que el Gobierno modificará el reparto de fondos del Pacto a entidades locales.

"La pandemia está teniendo mayores efectos sociales y económicos en las mujeres, lo que puede implicar devastadores retrocesos sobre los avances alcanzados en derechos de las mujeres. (...) La emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la urgencia de la agenda política feminista en todos los niveles:", ha advertido.

Una vez más, ha pedido unidad política e institucional en la lucha contra la violencia machista como reflejo del "consenso" existente en la sociedad.

Desde Vox, Carla Toscano ha acusado a Montero de "inflar su chiringuito y su ego en lugar de preocuparse por los españoles" y ha considerado que las medidas para proteger a las víctimas de todos los tipos de violencia contra la mujer durante el estado de alarma es un "despilfarro criminal".

"Yo a la ultraderecha no le tengo miedo", ha respondido Montero, que ha dicho que es "un insulto a la democracia española" negar la violencia de género y que los poderes legislativo y ejecutivo tienen la obligación de decir a las víctimas que no están solas.