El Gobierno culpa al Ejecutivo de Rajoy de la falta de médicos: "Dejaron hipotecado el presente"

"No vamos a seguir las lecciones de quienes nos han llevado a esta situación bastante difícil", ha contestado el ministro al PP

El ministro de Sanidad, José Miñones, ha culpado al Gobierno de Mariano Rajoy, que estuvo en el cargo hasta junio de 2018, de la actual falta de médicos que sufre España, ya que "dejaron hipotecado el presente" con la falta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE).

"A nadie se le puede escapar la difícil situación que estamos atravesando de falta de médicos, fruto precisamente de la ausencia de convocatorias suficientes hace cinco, seis, siete u ocho años. Unas decisiones que desde luego dejaron hipotecado el presente y a las que desde el Gobierno estamos respondiendo con una visión de futuro y unas cifras históricas", ha defendido Miñones durante su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

Al respecto, ha recordado que esta última convocatoria de FSE ha alcanzado la cifra de 11.171 plazas, la mayor de la historia de España. "Es una cifra que no ha dejado de incrementar desde el año 2018 cuando llegamos al Gobierno. Son 11.171 plazas que elevan por encima del 40 por ciento el volumen de la convocatoria del Gobierno anterior, un 40 por ciento más en apenas cinco años que en especialidades tan demandadas y destacadas como Medicina Familiar y Comunitaria, que ha supuesto también un incremento muy importante del 36 por ciento, es decir, 645 plazas más que la última convocatoria previa a llegar al Gobierno.

Miñones ha reivindicado que hasta 2018, en España "eran más las personas que se graduaban en las facultades de Medicina que el número de plazas de formación sanitaria especializada que se ofertaban". "Sin embargo, también en esto hemos conseguido invertir esta tendencia para ofertar ahora muchas más plazas que egresados produce el sistema universitario", ha afirmado.

El ministro ha recibido algunas críticas por parte de la oposición, como de la diputada del PP Elvira Velasco, quien ha advertido del "inminente colapso de la sanidad". "Este Gobierno es heredero de una sanidad que es el segundo problema para los españoles, con la peor calificación desde 2005".

"Estamos ante el mayor deterioro sanitario de la democracia. No puede venir y empezar a hablar de programas cuando no se sabe muy bien qué hacer con la sanidad de este país. El Gobierno no ha sabido reconstruir la Sanidad a pesar de los fondos europeos, que escasamente han ido a Sanidad. Y tenemos unas cifras de listas de espera históricas", ha argumentado la diputada popular.

Al hilo, Velasco ha acusado al "Sanchismo" de "haber abdicado de la sanidad española", principalmente de sus profesionales: "Es responsable de la crisis de los profesionales por no haber hecho ejercicio de sus competencias en materia de RRHH. No se les ha protegido durante la pandemia, no existe plan de RRHH", ha insistido.

En respuesta, Miñones le ha contestado que el Gobierno no va a "seguir las lecciones o los criterios de quienes nos han llevado a esta situación bastante difícil".

En cuanto a la reforma del Estatuto Marco, Velasco ha recordado que varios sindicatos se levantaron de la mesa de negociación por la falta de avances por parte del Ministerio: "Ocho meses de negociación y desatienden reclamaciones básicas como reclasificación, jornada de 35 horas o guardias".

Miñones ha esgrimido que esta revisión del Estatuto Marco tiene como objetivo "mejorar las condiciones del personal estatutario, así como actualizar el texto de esta norma con 20 años de vigencia y que ha quedado obsoleta en muchos casos". Además, ha alegado que este proceso "está contando con los trámites de negociación sindical previa, que son no sólo legalmente preceptivos, sino que éticamente necesarios".

PP: LAS 202 PLAZAS SIN ADJUDICAR DE MEDICINA FAMILIAR SON UNA "AUTÉNTICA CHAPUZA"

La diputada del PP también ha calificado de "auténtica chapuza" las 202 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria que han quedado vacantes en esta convocatoria.

Miñones ha espetado a Velasco que ya se ha convocado un llamamiento extraordinario, que termina este jueves, para cubrir estas plazas, y al que podrán concurrir los aspirantes que no hubiesen sido adjudicatarios en el proceso ordinario y extranjeros.

El ministro espera que en este año las plazas que queden sin adjudicar después de esta convocatoria extraordinaria "sean mucho menores". "Por lo tanto, ya lo que sí podemos afirmar es que porcentualmente va a ser muchas menos de las correspondientes al año pasado", ha sostenido.

También ha defendido que el nuevo sistema de adjudicación puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad desde la pandemia, que se realiza además de forma virtual, "ha permitido que el 65 por ciento de los solicitantes obtuvieran la plaza seleccionada como primera opción, y el 85 por ciento entre una de las tres primeras". "Está claro que esta convocatoria tan elevada viene a evitar un problema de futuro", ha defendido.

Igualmente, ha puesto en valor el "esfuerzo" para agilizar los trámites para la homologación de los títulos extranjeros, tanto comunitarios como extracomunitarios. En total, hubo 1.606 títulos reconocidos a profesionales sanitarios de la Unión Europea en el año 2022, lo cual supone un 44 por ciento más que en el año 2021 y un 69 por ciento más que en el año 2017. Además, se han producido 830 reconocimientos de títulos de extracomunitarios en el periodo 2017-2022.

ESPECIALIDAD DE URGENCIAS: "YA SE ENCUENTRA EN SU TRÁMITE FINAL"

Por último, en cuanto a la especialidad de Urgencias y Emergencias, que obtuvo el visto bueno en diciembre de 2022, "ya se encuentra en su trámite final", tras "haber sido emitido el informe por parte del Ministerio de Universidades y a falta de los informes del Consejo General del Colegio de Médicos y del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud".

"Esperamos que, del mismo modo que este año se han incorporado a sus plazas los 30 primeros especialistas en Psicología Infantil y Adolescencia, muy pronto pues podamos contar con plazas MIR de especialistas en Urgencias y Emergencias", ha comentado el ministro.