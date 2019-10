El gesto de Antonio Banderas que enorgulleció a toda España desde EEUU: “¡Qué arte!”

El popular actor Antonio Banderas sigue preparando su vuelta a los escenarios en España con la adaptación del famoso musical 'A Chorus Line'. El intérprete aterrizó hace unos días en Málaga, tras un largo vuelo desde EEUU, y ya está manos a la obra con los ensayos. Banderas tiene uno de los papales protagonistas en este musical en el que se han presentado más de 1.800 aspirantes.

El actor ya alcanzó el éxito en Broadway en 2003 con 'Nine', otro musical por el que fue nominado a los Premios Tony. Ahora, con 59 años, espera tener la misma suerte.

En este fantástico momento en el que se encuentra, se ha vuelto a viralizar un vídeo muy compartido en las redes sociales en el que aparece aplaudiendo de una forma muy característica.

Ocurría en los Emmys 2018, donde el actor se encontraba al ser nominado como 'Mejor actor protagonista en miniserie o película' por su papel en 'Genius: Picasso'. Finalmente lo ganó Darren Criss, compañero de Penélope Cruz en la serie 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'.

Sin embargo, el español saltó a la fama esa misma noche no por su nominación, sino porque en un momento de la gala Banderas es enfocado en televisión y fue captado aplaudiendo con un estilo muy español y flamenco.

El intérprete sorprendió al público norteamericano y fue tema de conversación en muchas tertulias a la mañana siguiente. Tanto es así que el propio Banderas se vio obligado a publicar un vídeo para explicar su ya peculiar forma de aplaudir. “Lo llevamos en la sangre”, escribía en un tuit en el que aparecía acompañado de su exmujer Melanie Griffith, la hija que tienen en común, Stella del Carmen y su actual pareja, Nicole Kimpel, entre otros acompañantes. La gracia viene cuando todos ellos intentan seguir el ritmo de Antonio.

Es suceso saltó a la fama porque una periodista famosa en EEUU, Siobhan Morris, se percató de su forma de aplaudir y no dudó en comerntarlo en sus redes sociales: “¿Quéee es esta forma de aplaudir de Antonio Banderas?”, se preguntaba.

Whaaat is this clap from Antonio Banderas? #Emmys pic.twitter.com/5wawlS0RVJ — Siobhan Morris (@siomo) September 18, 2018

No es la primera vez que Antonio Banderas presume de sus raíces malagueñas. En 2017, durante un desfile benéfico de 'Fashion for Relief', el actor con su gracia y arte andaluz conquistó a los presentes con una faena taurina en plena pasarela. No se lo pensó dos veces, cogió su chaqueta adornada con la bandera de España y dio unos pases ante la ovación del público.