'The Marvelous Mrs. Maisel', triunfadora en los Emmy

"The Marvelous Mrs. Maisel" se ha llevado el Emmy a la mejor serie de comedia en la 70 edición de los premios de la Academia de la Televisión, que se ha celebrado este lunes en Los Ángeles, en Estados Unidos. Esta ficción ha sido la triunfadora de la noche, al llevarse 5 estatuillas.

La comedia de Amazon 'The Marvelous Mrs. Maisel' ha arrasado en la edición número 70 y ha cosechado también los galardones a la Mejor Actriz de Comedia (Rachel Brosnahan),Mejor Actriz de Reparto (Alex Borstein), Mejor Dirección y Mejor Guion, ambos para Amy Sherman-Palladino.

Por su parte, "Game of Thrones" (Juego de Tronos) se ha alzado con el Emmy a la Mejor Serie de Drama por tercera vez, una categoría en la que se enfrentaba a "The Americans", "The Crown", "Stranger Things", "This is Us", "Westworld" y "The Handmaid's Tale".

Claire Foy ('The Crown') y Matthew Ryhs ('The Americans') han ganado este lunes los premios a mejor actriz y actor de una serie dramática, respectivamente, en la 70 edición de los galardones de la Academia de la Televisión.

Foy, que interpretó a la reina Isabel II de Inglaterra en "The Crown", se ha impuesto en este apartado a Elisabeth Moss ('The Handmaid's Tale'), Tatiana Maslany ('Orphan Black'), Keri Russell ('The Americans'), Evan Rachel Wood ('Westworld') y Sandra Oh ('Killing Eve').

La actriz, que no continuará en la serie, ha dicho que ha pasado "dos años y medio extraordinarios" en esta ficción y ha dedicado el premio "al siguiente reparto, la siguiente generación" de 'The Crown', y a su compañero Matt Smith.

Por su parte, Rhys ha logrado el Emmy por la última temporada de la serie de espías 'The Americans' al derrotar a Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia (los dos por 'This is Us'), Jason Bateman ('Ozark'), y Ed Harris y Jeffrey Wright (ambos por 'Westworld'). Rhys ha querido ofrecer el Emmy a Keri Russell, su pareja en 'The Americans' y en la vida real, y quien, según sus palabras, realmente es la persona que le ha conseguido este galardón.

'Barry' y 'El asesinato de Gianni Versace', también premiadas

Además, la comedia de HBO 'Barry' se ha llevado las estatuillas al Mejor Actor (Bill Hader) y Mejor Actor de Reparto (Henry Winkler), en tanto que Jeff Daniels y Merritt Weaver, ambos por 'Godless', han conseguido los premios al mejor actor y mejor actriz de reparto, respectivamente, en una serie limitada o película para televisión.

La estatuilla de Weaver es a la que aspiraba Cruz junto a otras contendientes como Sara Bareilles ('Jesus Christ Superstar Live in Concert'), Judith Light ('American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace'), Adina Porter ('American Horror Story: Cult') y Letitia Wright ('Black Mirror - Black Museum').

'American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace' ha dejado su sello con el premio a la mejor dirección (Ryan Murphy) y al mejor actor de una miniserie, que fue a parar a Darren Criss. Esa es la categoría donde ha competido Banderas, además de artistas como Benedict Cumberbatch ('Patrick Melrose'), Jeff Daniels ('The Looming Tower'), John Legend (Jesus Chris Superstar Live in Concert) y Jesse Plemons ('USS Callister Black Mirror'). Por su parte, Regina King se ha alzado con la victoria como mejor actriz de miniserie por "Seven Seconds".