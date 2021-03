El aviso de García-Sastre sobre lo que nos espera: "No será la cuarta ola..."

El director del Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, Adolfo García-Sastre, ha concedido una entrevista a 'El Mundo', donde se ha referido a una posible cuarta ola en España. "Es muy difícil de predecir", ha asegurado. "Al inicio predije tres olas y ha habido tres olas. Y no puedo decir exactamente si va a haber otra ola o no".

No obstante, García-Sastre no creo que vaya a haber una cuarta ola "sino una meseta". "Vamos a adquirir un número de casos y la curva se va a mantener en ese número, alto, sin aumentar y sin disminuir. Va a ser todavía es un número grande, no un número que dé lugar a grandes problemas, pero sí elevado, y que gradualmente vamos a ir bajando, muy gradualmente, a medida que se vaya vacunando la población", ha indicado el virólogo.

Por ello, y llegados a este punto, todas las miradas están puestas en las vacunas y en la ansiada inmunidad de rebaño. "No va ocurrir", ha lamentado. "No va a haber la suficiente población vacunada para que el virus se deje de propagar". No obstante, sí cree que la vacunación podría dar lugar a "menos hospitalizaciones, menos muertes", todo ello sin tomar medidas restrictivas.

EFE/Kena BetancurKena Betancur

"No es adquirir una inmunidad de rebaño pero sí volver a una cierta normalidad, que es lo que realmente le interesa a la población", ha afirmado. "Incluso con una vacuna que es menos efectiva, si el número de contagios está bajando dramáticamente, puedes empezar a plantearte hacer cosas de otra forma, incluso sin conocer todos los datos, simplemente porque el número de virus circulando en ese momento es mucho menor", ha asegurado y cree que las medidas restrictivas podrían levantarse si hay pocos contagios y la cifra disminuye.

Sobre la gestión de la pandemia en España y las vacunas

El reconocido virólogo también ha hablado sobre cómo ha actuado España frente a la pandemia de coronavirus. "Ha habido problemas en todos los sitios", ha puntualizado. Asimismo, ha defendido que no puede saberse "si se podía haber hecho mejor, pero desde luego sí sabemos que sin las medidas que se han adoptado habríamos tenido muchos más muertos y muchas más hospitalizaciones".

Por otro lado, Adolfo García-Sastre ha defendido la efectividad de las vacunas contra las nuevas variantes del coronavirus y ha hablado sobre el tiempo que se mantiene la inmunidad generada por la vacuna. "Es muy buena", ha defendido. "Si la inmunidad empieza a bajar veremos brotes del virus aquí y allá, pero no una situación de pandemia como la que estamos viviendo ahora" y ha dado buenas noticias al puntualizar que es muy difícil "que nos lleguemos a encontrar de nuevo en una situación pandémica. Es muy difícil que volvamos a estar tan vulnerables como población como lo vulnerables que estábamos y que seguimos estando ahora".