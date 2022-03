La frase más polémica de Paulo Coelho sobre la guerra en Ucrania: "Es una excusa"

El escritor Paulo Coelho es reconocido mundialmente por sus obras. Entre ellas, destaca 'El Alquimista', publicada a finales de los 80 y traducida a 83 lenguas. En dicha obra, cuenta la historia de Santiago, un joven pastor andaluz que un día emprende un viaje por las arenas del desierto en busca de un tesoro. Uno de sus mayores éxitos literarios. Este lunes, el brasileño ha causado un auténtico revuelo en redes sociales por lo que ha publicado sobre la guerra en Ucrania. Y no ha sido por sus obras ni frases inspiradoras.

"La crisis de Ucrania es una excusa conveniente para la rusofobia", ha asegurado Coelho. Por este motivo, ha sido muy criticado. Además, por la terminología que ha empleado. Ha llamado "crisis" a la invasión/guerra entre ambos países.

De hecho, tal ha sido la polémica que se ha generado, que se ha visto obligado a publicar otro mensaje en el que trataba de explicarse. "Estuve en Lviv, Kiev, Odessa, Yalta, Chernobyl (Ucrania). Recorrí 100.000 kilómetros en tren desde Moscú a Vladivostok (Rusia)", ha asegurado dando a entender que conocía la zona.

