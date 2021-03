La original fotografía con la que Ana Morgade ha anunciado que ya es madre

A pesar del complicado momento sanitario que vive nuestro país, la llegada de bebés a este mundo sigue siendo uno de los principales motivos por los que cualquiera sonríe.

En esta ocasión ha sido la cómica Ana Morgade la que le ha dado la bienvenida a su primer hijo aun sin revelar el sexo ni el nombre del bebé.

Dejando de lado los estereotipos de mamás perfectas recién dadas a luz y lo 'políticamente correcto' en redes sociales, Ana ha compartido con sus seguidores una fotografía espontánea en la que muestra la realidad de una mamá primeriza. "Alguien se ha sacado un humano del pepe? ALGUIEN LO HA HECHO. Es la única foto Mía que tengo de momento, ya lo sé... No me dan un premio a la calidad, pero mi cara de haberme pasado Jumanji es REAL COMO LA VIDA".

Reconociendo que las primeras horas tras convertirse en mamá no son sencillas, la colaboradora de televisión confirmó que tanto ella como su bebé se encuentran en buen estado a pesar del cansancio que supone un parto: "Estoy exhausta, hente. La virgen, esto es muy salvaje. Mi bebé está divinamente y mi marido está que no se tiene en pie. Y yo, mañana os cuento. Hoy estoy volando en camisón! GRACIAS por todos los ánimos y consejos que me habéis dado estos meses".

Como no podía ser de otra forma, muchos de sus compañeros de profesión también han utilizado las redes sociales para darle la enhorabuena por su recién estrenada maternidad: "VAMOOOOSSSS!!!!! Enhorabuenaaaa!!!!!!" escribía Frank Blanco en comentarios. Por su parte el actor Hugo Silva le enviaba un corazón de color rojo como muestra de cariño.

