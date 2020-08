El inesperado final de esta churrería tras salir ardiendo y que sus propietarios jamás olvidarán

Los propietarios de una churrería del barrio sevillano de Torreblanca, jamás podrán olvidar la mañana del pasado martes cuando, un desgraciado y fortuito incendio, acababa por completo con su negocio y única fuente de ingresos. Jesús y Esperanza llevaban un lustro con las puertas de su negocio abiertas en un uno de los barrios más humildes y populosos de la capital hispalense, donde son muy queridos y apreciados.

Inesperado final para esta churrería de Sevilla tras salir ardiendo

Quizás por esto, lo que el martes eran lágrimas de dolor y desesperación por un incendio que ha calcinado por completo el interior del local y ha generado pérdidas valoradas en más de 20.000 euros, sólo 72 horas después se han convertido en lágrimas de emoción y agradecimiento al ver la reacción de sus vecinos.

Hospitalizado el dueño de una churrería de Torreblanca a causa del incendio en el local https://t.co/bLJJCm1nVX#Sevillahoy — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) August 4, 2020

Y no es para menos. Torreblanca se está volcando con ellos, como hemos podido comprobar a través del reportaje del programa ‘Andalucía Directo’ de Canal Sur TV, cuya reportera ha tenido que hacer “un trato de que no nos vamos a emocionar”, con los propietarios del negocio siniestrado.

“Yo no esperaba de verdad tanto apoyo”, ha confesado Jesús al ver a familiares y vecinos en la puerta de su churrería, ahora calcinada. Su esposa, reconocía que tenían que haber renovado el seguro durante el confinamiento pero “teníamos que pagar también otras cosas y no sabíamos el tiempo que íbamos a estar cerrados, porque la cosa se iba alargando y alargando, y lo dejamos de pagar porque en el banco ya no había dinero y echó el recibo para atrás”.

Jesús y Esperanza, sus propietarios, jamás olvidarán la solidaridad que están viviendo

Es en esos momentos cuando aparecen en escena Manuel y César, de una empresa de maquinaria para churros ubicada en la localidad sevillana de Palomares del Río, quienes les han dado una de las mayores sorpresas de su vida.

De un lado, Manuel le ha informado que “hemos decidido donaros maquinaria de churros tecnificada y homologada el tiempo que sea necesario hasta que podáis adquirir unas”, de manera “que por lo menos en estos tiempos que corren tengáis un poquito de ayuda y que podáis seguir adelante”.

El propietario del establecimiento (41) hospitalizado por inhalación de humos. Ha sido atendido in situ por sanitarios de #Bomberos y #Epes061 que le trasladó a un hospital.

El fuego se originó en la freidora y alcanzó una intensidad importante.

Policía Local normaliza el tráfico pic.twitter.com/Z6pBC9jvZB — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) August 4, 2020

De otro lado, Cesar les ha adelantado que “tenemos otra empresa que se dedica al reparto de consumibles y hemos decidido regalaros 300 kilos de harina, 100 kilos de aceite y 50 kilos de chocolate par que empecéis fuerte”.

Esto ha provocado que ni Jesús ni Esperanza pudiesen aguantar más las lágrimas y han roto a llorar ante el aplauso generalizado de quienes estaban acompañándolos a las puertas del establecimiento. “No me lo esperaba, os lo agradezco de corazón, porque esto era mi vida y se me fue en cuatro minutos”, ha subrayado Jesús entre lágrimas.

“Esa vida va a volver porque sois unos campeones”, les ha dicho la reportera de ‘Andalucía Directo’, mientras ha asegurado que “por directos como éste, nos sentimos orgullosos de verdad de la gente de nuestra tierra”, con la voz casi rota de la emoción que se estaba viviendo en ese preciso instante. No era para menos.

