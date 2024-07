Feijóo dice, tras la amenaza de Vox, que las CCAA serán solidarias para acoger menores "siempre" que tengan capacidad

"Nadie puede dar lo que no tiene", avisa, tras acusar al Gobierno de no tener política migratoria y de no hablar con las CCAA

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de no tener política migratoria y de tener "abandonadas al diálogo" a las comunidades autónomas. Dicho esto, y después de que Vox haya amenazado con dar por "rotos" los pactos autonómicos con el PP si aceptan la distribución de menores migrantes, ha respondido que las comunidades serán solidarias para acoger menores "siempre" que tengan capacidad.

Así se ha pronunciado Feijóo en una rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña, tras reunirse con diputados del grupo parlamentario en Cataluña y miembros de la dirección del partido, al ser preguntado por las declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, advirtiendo de que considerarán "rotos" todos los pactos autonómicos con el PP si desde los gobiernos autonómicos en los que participan no utilizan "todos los medios políticos y legales" para evitar la distribución de menores migrantes.

Al ser preguntado expresamente si el PP va a aceptar ese reparto de menores migrantes, Feijóo ha apelado a la solidaridad como la práctica en España estos años. "La práctica que hemos tenido durante muchos años en España y entiendo que sigue siendo, es ser solidario en la recepción de menores siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, para tratarles y para cuidarles. Nadie puede dar lo que no tiene", ha enfatizado.

Feijóo, que ha dicho además desconocer qué hará el Govern de Cataluña en esta materia, ha indicado que las comunidades autónomas pondrán a disposición del Gobierno de Canarias "su capacidad para atender a los menores". "Eso es lo que entiendo que harán los presidentes autonómicos", ha apostillado.

DENUNCIA QUE EL GOBIERNO NO HABLE CON LAS CCAA

Eso sí, el jefe de la oposición ha cargado contra la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien a su entender, "no tiene política migratoria". "Lo que sí le digo es que el Gobierno de España ni tiene política migratoria ni soluciona sino que crea este tipo de problemas y que tiene abandonados al diálogo a las comunidades autónomas", ha denunciado.

En este sentido, Feijóo ha insistido en que el Gobierno "no habla" con las CCAA ni se "reúne con ellas", lamentando que este miércoles se vaya a producir un primer encuentro para ver "cómo se abordar el problema" después de "haberlo pedido durante mucho tiempo", en alusión a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará en Tenerife entre Gobierno y CCAA para tratar el reparto de menores migrantes no acompañados.

El líder del PP ha subrayado que "el problema siempre se ha abordado de la misma forma", ya que las autonomías son "solidarias" dentro de "la capacidad instalada de los centros de menores" en sus territorios. "Fuera de sus centros y fuera de la capacidad instalada me imagino que tendrán dificultades para poder atender a los menores como se merecen", ha abundado.