Fabiola Martínez contesta a Gabriela Guillén desde 'Y ahora Sonsoles'

MADRID, 13 (CHANCE)

Gabriela Guillén ha reaparecido esta tarde en 'Así es la vida' ofreciendo una entrevista en la que ha hablado largo y tendido de su embarazo. En ella, también se ha dirigido a Fabiola Martínez y ha confesado que la conoció en una fiesta donde un tercero se acercó a ella -mandado por la exmujer de Bertín Osborne- para preguntarle si era o no pareja del presentador de televisión.

Unas declaraciones que no han gustado a Fabiola que estaba en 'Y ahora Sonsoles' y no ha dudado en aclarar públicamente. "Mucho de mí no puede decir porque no nos conocemos" confesaba cuando le preguntaba Sonsoles por las palabras de Gabriela en la otra cadena y advertía: "Lo que ha dicho sobre mí en concreto lo quiero aclarar".

"Cuando estábamos en esa fiesta de este amigo común, yo al lado tenía muchas personas, pero no fui con ninguna amiga, es más, yo a ella como no tenía información previa no la tenía en el radar" explicaba la colaboradora y añadía: "Yo pensaba que estaba con la chica rubia, que al parecer es su amiga, nunca pensé que fuese ella".

Sin más rodeos, Fabiola lanzaba una pregunta al aire: "Entonces, ¿cómo puedo mandar a una supuesta amiga a enterarse de que era ella? si no está mintiendo, está confundida" confesaba de manera rotunda y dejaba claro que "no mandé a nadie a preguntar por ella".

Además, Fabiola ha comentado que "cuando dije que él fue con amigas, no lo dije en tono despectivo" ya que "he defendido desde el principio que no he estado de acuerdo con que Bertín la llamara 'amiga especial'". La colaboradora terminaba sus declaraciones asegurando que "si cree eso, que salga de dudas. A lo mejor esta persona que se lo preguntó simplemente tenía curiosidad porque ahí nos conocemos todos y ellas eran nuevas en este grupo".