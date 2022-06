Expertos internacionales explican cuáles son los alimentos que más se vinculan al cáncer de páncreas

El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo y el de páncreas es uno de los más letales. Exactamente, el adenocarcinoma ductal pancreático, que es el cuarto más letal y del que se estima que tras cinco años de convivencia con la enfermedad, la supervivencia ronda el 10% de los pacientes diagnosticados. Según la web cancer.org, la primera señal que tiene una persona con este tipo de dolencia cancerosa es la aparición de un coágulo de sangre en una vena grande, que suele mostrarse normalmente en una pierna. Este síntoma visual suele estar acompañado de dolor, hinchazón, un enrojecimiento y calor en la pierna afectada. Por ello, es muy importante la prevención y el tratamiento de esta enfermedad para que no se desarrolle rápidamente.

La mayoría de las ocasiones que aparece el cáncer de páncreas surge de lesiones precancerosas, que son conocidas como neoplasias intraepiteliales pancreáticas. Según una estadística de la Asociación Americana del Cáncer, "se estima que entre el 55-80% de los adultos de más de 40 años" tienen estas lesiones y se sabe que ciertos factores en los estilos de vida pueden activarlas. Eso es lo que recoge el estudio “Rapid acceleration of KRAS-mutant pancreatic carcinogenesis via remodeling of tumor immune microenvironment”, publicado por Nature Comunications realizada a partir de lesiones pancreáticas precancerosas en ratones, que son similares a las de los humanos, yq que continen grandes niveles de un receptor sensible a factores como una dieta rica en grasas.





Cómo sucede el cáncer pancreático

El estudio, que ha sido dirigido por Imad Shireiqi, indica que dichas lesiones tienen altos niveles del receptor transcripcional delta activado por el proliferador de peroxisomas o PPARδ y se activa por el receptor que regula a los diversos genes en el funcionamiento del metabolismo respecto a grasas. Entonces las lesiones avanzan de forma drástica y progresiva hacia el mencionado cáncer de páncreas y otros tipos de cáncer gastrointestinales. Por eso, según el estudio el factor fundamental para la detonar la activación es la dieta alta en grasas

Otro de los productos que se explican en el estudio es un suplemento no hormonal con efectos sobre la resistencia y la pérdida de grasa más potente, que se encuentra como otro activador. De hecho, se le conoce como un factor de riesgo desde 1999 y su uso se encuentra restringido. Según el estudio, este producto y otros activadores de PPARδ, ayudan a las células cancerosas a obtener energía a partir de las grasas que utiliza como una fuente de combustible.





Por ello, el estudio sugiere que un tipo de dieta alta en grasas o el uso de determinados productos como el mencionado anteriormente deberían evitarse. No obstante, los expertos que han realizado este estudio puntualizan que los factores de riesgo que pueden activar las lesiones pancreáticas precancerosas "siguen estando mal definidas" y que la mayoría de dichas lesiones jamás llegan a convertirse en cáncer. No obstante, avanzan que la comprensión de cómo se produce el paso de benigno a maligno es crucial para elaborar intervenciones eficaces contra el cáncer de páncreas.