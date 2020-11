Europa va reduciendo sus contagios pero todavía sigue en niveles muy altos

República Checa sigue siendo el país europeo que mayor número de contagios registra en los últimos 14 días. Eso sí, ha conseguido bajarlos en más de 200 puntos en tan solo una semana. De los casi 1.600 a los que llegó el 5 de noviembre a los 1.369 de este jueves. En segundo lugar se sigue situando Bélgica. El pequeño país que ha visto como su sistema hospitalario ha estado a punto de colapsarse es el que más ha conseguido reducir sus contagios. De los 1.735 por cada cien mil habitantes desde el 5 de noviembre a los 1.185 de este jueves. Casi 600 puntos de diferencia.

Luxemburgo, Países Bajos y Eslovenia también bajan pero menos. Regresan a niveles de mediados de octubre. El primero pasa del pico de 1.459 contagios a 1.359. El segundo de 772 que registraba el 29 de octubre a los 621 de ahora. Y el tercero de 1.126 el 5 de noviembre a 1.015 solo una semana después. Hay dos países más que estaban en el lado más bajo de la tabla. Es decir, de los que mejor han sabido contener el virus. Habían subido algo pero rápidamente han logrado frenarlo. Son Islandia quien ahora tiene 176 contagios por cada cien mil habitantes cuando hace tres semanas contaba con 297. El otro es Irlanda. De los 289 a los que llegó el 29 de octubre ahora la curva ha descendido hasta los 145.

LOS QUE SE MANTIENEN

Y ahí están tres: Francia, España y Reino Unido. De los tres nuestros vecinos galos son los que peores notas sacan. Su Incidencia Acumulada está ahora mismo en 942 contagios por cada cien mil personas. A su 'techo' llegó a principios de esta semana con 968. La parte buena es que no ha logrado sobrepasar el umbral simbólico de los 1.000. La mala es que en tres semanas ha duplicado sus contagios.

España logra mantener el tipo y se queda cerca de los 600. Nuestro país ha ido descendiendo puestos a lo largo de los días y ahora mismo ocupa el número doce de la tabla. En mejor lugar de los tres se sitúa el Reino Unido. Durante las últimas semanas ha ido muy a la par de España pero ha logrado desmarcarse hasta colocarse en el número 17 del listado. Los británicos han frenado los contagios de tal manera que estos han ido subiendo de forma muy lenta. El 22 de octubre la incidencia era de 367 y hoy de 474. Y ahí parece haberse quedado.

¿A QUIÉNES LES VA PEOR?

Austria y Polonia son dos de ellos. Sus contagios se han multiplicado casi por cuatro en tres semanas. El primero ha pasado de los 219 contagios el 22 de octubre a los 839 de ahora. El segundo de los 251 a los 825. A Croacia le ocurre algo similar. Si entonces tenía 241 casos por cada cien mil personas hoy tiene 776. Aunque dos países registran datos muy llamativos. Uno es Italia. El 22 de octubre solo tenía 192 casos contabilizados. No superaba el umbral de los 200 fijado por la Organización Mundial de la Salud para activar todas las alertas. Hoy cuenta con 713 y subiendo. El otro es Portugal. De los 243 de entonces a los 611 de ahora. Supera ya en número a España. Al que tampoco le parece funcionar su particular forma de gestionar la pandemia es a Suecia. Su gobierno ha apostado por no imponer demasiadas restricciones. Y a la vista de los datos la decisión no ha sido acertada. De los 102 casos registrados a finales de octubre, ocupando los últimos puestos de la tabla, a los 453 de ahora. Es decir, cuatro veces más.

Grecia merece mención aparte. Hasta hace poco era el único país del sur de Europa que lograba mantener el tipo. Pues ya no. 60 casos hace tres semanas. Ahora 259. Es decir, casi cinco veces más y eso que se dio prisa en tomar decisiones.

LOS QUE TAMBIEN SIGUEN CRECIENDO PERO A MENOR RITMO

Y aquí entran Hungría (hoy con 582 casos por cada cien mil habitantes), Bulgaria (con 581), Lituania (con 554), Rumanía (con 500), Malta (con 347), Chipre (con 283), Dinamarca (con 255). En este club a medio camino de todos entra también Alemania ahora mismo con 291 casos por cada cien mil personas. Hace menos de un mes contaba con un tercio. También creciendo pero muy poco están Letonia (de 170 hace cinco días a los 182 de ahora), Estonia (de 106 a 144) o Noruega (de 112 a 131).

Y EL QUE SE LLEVA LA MEDALLA DE ORO

Que sin duda es Finlandia. Parece que por este país nórdico no pasa la pandemia. Durante todo este otoño se ha movido en valores muy muy bajos. Hoy registra lo mismo prácticamente que hace un mes. 53 casos por cada cien mil habitantes. El sueño de todos los demas.