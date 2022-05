Estos son los alimentos que consumimos en España y que están prohibidos en otros países

A quién no le gusta comer. Además de ser esencial para la supervivencia humana, con los alimentos podemos hacer grandes platos deliciosos. Sin embargo, cuando vamos a los supermercados para adquirir los productos, muchas veces no nos paramos a pensar en sus componentes ni su origen. Con el ritmo de vida que llevamos actualmente, en el que la prisa se ha convertido en nuestra forma de vida, cada vez son más las personas que ingieren alimentos precocinados, que no son tan sanos como nos gustaría creer. Es más, ¿has pensado alguna vez que los alimentos que comes podrían estar prohibidos en otros países del mundo? Y es que confiamos ciegamente en que lo que vemos a la venta es completamente seguro para el consumo.

Es cierto que en España, a no ser que las autoridades competentes juzguen conveniente retirar un lote de productos, todos han pasado, son seguros. Según la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), "los productos alimenticios se ofrecen al consumidor sin un registro o autorización específico de las autoridades competentes para cada uno. Las empresas alimentarias tendrán cumplimentadas sus obligaciones, entre ellas, las sanitarias y, específicamente, un registro oficial como empresa de la cadena alimentaria, ofreciendo los productos alimenticios en las calidades y variedades que dispongan en su actividad económica". Sin embargo, hay que ser consciente de que algunos de los alimentos que consumimos en nuestro país, están completamente prohibidos en otros lugares del mundo, bien por motivos de sostenibilidad o de salud para los humanos. Estos son los siguientes:

Colorantes alimenticios artificiales

Los colorantes suelen estar presentes en alimentos como los cereales, las bebidas energéticas, quesos, algunas salsas y en la bollería industrial. El colorante hace que el color original del producto cambie por otro. Algunos de ellos están fabricados con productos químicos derivados del petróleo. En España está permitido su uso y venta, sin embargo, hay otros países como Finlandia, Noruega, Austria o Inglaterra en los que se prohíbe su uso con fines alimenticios.

Salmón de piscifactoría

Este pescado es uno de los más consumidos y nutritivos, porque aportan múltiples beneficios al organismo. Sin embargo, muchos de los que encontramos en el supermercado procede de granjas que se dedican a su cría. Los pescados procedentes de piscifactorías están prohibidos en Australia y Nueva Zelanda. Su prohibición no se debe a temas de salud, sino al impacto medioambiental que causan estas granjas especializadas, además, la calidad del pescado es mucho menor que los pescados en la naturaleza.

Paté de hígado

Este alimento es considerado una delicia en España y Francia. No obstante, hay otros lugares del mundo donde no se percibe igual, como es el caso de California (Estados Unidos). En este estado decidieron prohibir su producción y venta debido al maltrato animal que conlleva. Poco después se sumaron otros países como Polonia, Israel, Italia y Dinamarca.

Caviar de beluga

Todos hemos asociado desde hace años el caviar con un alimento elegante y sofisticado al que no todo el mundo puede acceder por su elevado precio. Dentro de la gastronomía mundial, se realizan platos exquisitos con el caviar de beluga. No obstante, este animal está actualmente en peligro de extinción. Por este motivo, Estados Unidos ha decidido eliminar de los supermercados este alimento para poder preservar al animal y que no se termine extinguiendo.

Lubina

Este es otro pescado muy consumido entre la sociedad española, pero al igual que el salmón, también cuenta con una negación por parte de otros países. Gran Bretaña y estados Unidos han vetado el consumo de la lubina porque, igual que ocurre con la beluga, está en peligro de extinción. Por lo tanto, la medida tiene una finalidad ecológica y sostenible para el medio ambiente.

Semillas de amapola

Como se ha puesto tan de moda en los últimos tiempos, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) tuvo que investigar este alimento y publicó en el año 2011 un dictamen científicoen el que advertía sobre los riesgos para la salud pública relacionados con la presencia de alcaloides de opio en las semillas de amapola destinadas al consumo humano. Por ello, este alimento se considera en Singapur como una droga. Asimismo, en Arabia Saudita, por motivos religiosos, tampoco se ingiere.