Esto es lo que puedes hacer para evitar que el grupo de WhatsApp de padres del colegio se descontrole

Desde que el WhatsApp llegó a nuestros móviles, cualquier excusa es buena para hacer un grupo. De hecho, uno de ello ya se ha convertido en algo habitual para todas las familias y siempre vuelve de cara al nuevo curso. Cada mes de septiembre, reaparece en los teléfonos de los padres el grupo de WhatsApp del colegio, donde todos los padres están conectados. Desde el primer día, muchas dudas aparecen en la pantalla, como si deben llevar uniforme, chándal, o sobre el material escolar para las primeras semanas. Entonces, muchas respuestas de padres que desconocen qué hacer comienzan a aparecer. Al igual que las contestaciones de los que sí, además de aplausos de bienvenida o emoticonos sonrientes. Y, desde ese momento, este grupo se convierte en la peor pesadilla para algunos padres.

Muchos se ciñen a utilizarlo para su verdadera función, mientras que a otros se les olvida y comienzan a aprovecharlo para compartir mensajes personales o memes. Ante esto, Álvaro Pérez García, director de grado en Pedagogía de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), recomienda mantener su utilidad real y solo trasladar la información sobre el centro escolar a las familias.

"Hay que evitar a toda costa que los padres se vean aplastados por una cascada de enlaces a planes de fin de semana, noticias políticas, videomensajes para compañeros que están malitos… porque es muy difícil gestionar esto sin ser un borde", comienza diciendo al respecto el profesor Miguel López, popularmente conocido en Twitter como 'El Hematocrítico, para ABC. "Es responsabilidad de cada uno utilizar estos grupos sabiamente, respetar el tiempo, la atención, los datos y la batería de los demás", agrega.









Respecto a esto, el docente de la UNIR apunta que el problema está en que "no están bien organizados y no tienen normas de uso. Y eso es vital para su correcto funcionamiento". De la misma manera que Pérez García recomienda crear "listas de difusión, donde solo una persona transmita, por ejemplo, la información que el profesor le traslade, y donde no se pueda entrar a criticar o a aportar ideas", para así evitar que el grupo se desmadre.

Esta es una idea que apoya Rosa García de Leániz, coordinadora de la Escuela de Padres de Empantallados: "Lo primero que hay que saber es que los datos que se manejan son responsabilidad del administrador o creador del grupo. Por eso animo a los que asuman ese compromiso a blindarse con una lista de difusión donde solo se mande información del colegio".

"Debe haber una serie de indicaciones"

"Nadie más que el delegado, que es un mero altavoz del centro educativo, puede intervenir y no se dan a conocer los contactos de teléfonos de otros padres. Así, si alguien quiere crear un grupo de cumpleaños, antes hay que pedir permiso a la familia para compartir el número de contacto. Hay que tener claro que los delegados de clase no son monitores de ocio o tiempo libre que organicen quedadas para meriendas en el parque por la tarde", añade en el mencionado medio.

"La mayoría de las familias participa en grupos abiertos de WhatsApp, donde al final casi siempre hay algún progenitor que termina comentando sobre cosas que no tienen nada que ver con el colegio o criticando decisiones con las que no se está de acuerdo. Eso es provocar un incendio entre padres que no tienen ni ganas ni necesidad de estar en medio. Es por este motivo que hay que reconvertir los chats en grupos de distribución", reconoce Pérez García.

"No sabemos usar la mensajería instantánea (...) En WhatsApp falta educación y esto sucede por dos factores: el tiempo y el espacio. Puedo escribir cuando quiera. Mando el mensaje a las 12.00 de la noche y que me lean. No, perdone, no se puede enviar un chat a esa hora", señala García de Leániz. "Solemos pensar que, como es gratis… puedo mandar el volumen que me dé la gana. No le damos valor, escribimos y enviamos. A esto se suma que hay personas que piensan que tienen que contarlo todo. Pues tampoco puedes poner lo primero que se te ocurra en el grupo para desahogarte y que el grupo se lo coma. Es mejor mandar un correo electrónico al tutor de tu hijo", opina la coordinadora de la Escuela de Padres de Empantallados.





Es por esto por lo que, para evitar que el grupo pierda su utilidad, el profesor de la UNIR recomienda poner una serie de normas para mantener el control: "Debe haber una serie de indicaciones, como que solo se hable de asuntos relacionados con la escuela, y nunca de asuntos personales del tipo: organización de fiestas de cumpleaños o intercambio de favores tipo que si alguien recoge a fulanito, yo llevo a menganito".

Al igual que Pérez García apunta que "en el supuesto de que un niño haya perdido una prenda de vestir y se pregunte si alguien la tiene, que solo responda si eres afectado (...) Esta misma regla sirve si desconoces la respuesta de una duda que se plantea en el chat". De esta manera, se podrán conservar los mensajes relevantes y no perderlos entre los doscientos que no aportan nada.

Es importante establecer normas

De esto mismo han hablado en 'Herrera en COPE'. En muchos colegios e institutos ha acordado algunas normas básicas para evitar el descontrol de estos grupos de WhatsApp, además de una serie de recomendaciones para que no acaben siendo un caos. Y la primera norma seria "que haya normas", unas reglas de juego que se tienen que tienen que establecer desde el principio y que todos los participantes deben conocer y asumir.

La segunda norma es que estos grupos sólo se usarán para cuestiones estrictamente educativas, relacionadas con el colegio....Nada de memes como decíamos antes o de comentarios políticos o de otras cuestiones de actualidad. Además hay que evitar las opiniones sobre los profesores. Al final, son grupos para informar, no para opinar y, desde luego, nunca para desacreditar a los docentes. Asimismo, otra recomendaciones es mantener la educación y el respeto, uso del 'por favor' y el 'gracias' y evitar comentarios irónicos que den lugar a malentendidos o confusiones.

Y, por último, es importante revisar bien los textos que se escriben antes de enviarlos. Primero, para comprobar que se cumple todo lo anterior y también importante revisar las faltas de ortografía. Estas son algunas de las normas que se recomiendan para intentar controlar los grupos de WhatsApp y que no acaben siendo un lugar donde todo el mundo comenta y opina todo tipo de cuestiones.