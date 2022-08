Esto es lo que ocurre durante un episodio de parálisis del sueño

Imagina que estás durmiendo en tu cama, tranquilamente. Pero, de repente, te despiertas porque crees que has oído algo. Quieres levantarte para ver que es lo que ocurre, pero... tu cuerpo no responde. Intentas pedir ayuda, pero tampoco te sale la voz y, como es normal en una situación así, entras en pánico. No sabes qué hacer y la ansiedad te domina. Es entonces cuando entra un poco de claridad en tu mente y te das cuenta de que perdiendo el control de tus emociones no vas a lograr nada. Por lo que optas por mantener la calma, respiras hondo y poco a poco te vas relajando. Después de un rato intentas moverte y lo consigues. Aun así, no entiendes que es lo que te ha pasado.





Pues por raro que te parezca este fenómeno que acabamos de describir tiene nombre: parálisis del sueño. Se trata de un trastorno en el que la persona que lo padece manifiesta una incapacidad para realizar cualquier movimiento nada más despertarse. Explicado de una forma más sencilla, es como si tu mente se despertara, pero tu cuerpo no. Normalmente, no dura más de uno o dos minutos, pero la sensación de angustia que la persona padece no es fácil de olvidar. De hecho, a esta parálisis le viene acompañando episodios de alucinaciones o sueños, como que hay alguien en nuestra habitación o que percibimos alucinaciones visuales o auditivas.

Puede parecer que es un trastorno raro, pero es más común de lo que piensas. En 2021 se estimó que alrededor del 50 por ciento de las personas que viven en el mundo pueden llegar a sufrir este problema una vez en su vida, mientras que el 8 por ciento de la población lo sufre de forma recurrente.

Categorías y experiencias alucinatorias

Según el investigador de la parálisis del sueño, Allan Cheyne, hay distintas categorías de parálisis del sueño con base en las experiencias alucinatorias. De hecho, los estudios con población realizados por el Cheyne y su equipo sirvieron para sentar las bases teóricas de los estudios actuales y futuros sobre este trastorno. Entre las experiencias más comunes se pueden encontrar:

Intruso o sensación de presencia: se basa en la sensación de que otro ser se encuentra dentro de nuestro espacio, es decir, cerca de nosotros. Hay que añadir que suele ser un sentimiento siniestro, debido a que no se tiene una clara evidencia sensorial. Según el estudio de Allan Cheyne, más del 60 por ciento de las personas que participaron percibieron la presencia con la que alucinaban como amenazante y con intenciones de hacer daño. Además, la incapacidad de reaccionar que tuvieron estas personas por la parálisis del sueño, sumado al sentimiento de peligro, hizo que la mayoría describieran la experiencia como la más aterradora e intensa que habían experimentado.

También en el estudio los investigadores encontraron, además de las experiencias mencionadas anteriormente, nuevas formas de expresión del fenómeno:

Alucinaciones visuales: resultan ser bastante inconsistentes y su forma varía desde una imaginación muy activa hasta una alucinación, que se caracteriza por la falta de evidencia sensorial. Y pueden variar desde personas aterradoras hasta ver a personas allegadas a nosotros.

Etapas del sueño

El sueño tiene dos etapas fundamentales, que suceden de forma cíclica durante la noche. Para que nos hagamos una idea durante ocho horas de sueño, este ciclo se produce cinco veces. Estas dos etapas son la fase No-REM y la fase REM (Rapid Eye Movement o movimiento rápido del ojo).





La fase No-REM corresponde a la etapa de transición desde la vigilia (estar despierto), sueño y sueño profundo. Durante esta última parte de la etapa es cuando más descansamos y la respiración y el ritmo cardiaco y la presión arterial bajan. En cambio, la fase REM se caracteriza por los movimientos rápidos del ojo, por el cual recibe su nombre y porque durante esta la respiración y el ritmo cardiaco vuelven a acelerarse y la presión arterial aumenta. Además, se trata de la fase en donde se producen los sueños y donde la memoria y el recuerdo se consolidan. De hecho, la parálisis del sueño se produce cuando despertamos en plena fase REM y nuestro cerebro está despierto, pero los músculos no.

Las causas

Aunque no se sabe con exactitud las causas de la parálisis del sueño, sí se sabe que es más común en los casos de las personas que no duermen suficiente, no siguen un horario fijo para irse a dormir, están sometidas a mucho estrés, duermen boca arriba, sufren problemas del sueño, trastornos mentales como el trastorno de estrés postraumático, que toman medicamentos que sirven para tratar el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (entre otros) y personas que consumen drogas. Según la doctora del sueño del Instituto Internacional de Sueño, Alba García Aragón, "alrededor del 30 por ciento de los casos pueden estar asociados a narcolepsia".

¿Cómo evitarla?

Dado que las causas concretas son desconocidas, no hay una forma específica para combatir la parálisis del sueño. Pero sí podemos intentar prevenir que aparezca.

Dormir las horas necesarias

Nuestro cerebro necesita dormir, como mínimo, seis horas y media cada noche. Pero además del cerebro, también tienen que repararse todos los órganos del cuerpo. Pero no hay que olvidar que cada persona tiene sus necesidades particulares de sueño. Por lo que si no tenemos que trabajar a primera hora de la mañana, es recomendable no poner el despertador y dejar que nuestro cuerpo descanse todo lo que necesite.

La doctora Alba García Aragón también recomienda establecer una buena higiene del sueño. Esto hace referencia a mantener un ambiente cálido para dormir, limitando la luz y el ruido y evitando el uso de dispositivos electrónicos durante al menos una hora antes de acostarnos.

Evita el estrés

Aunque es algo que a veces es imposible de evitar por nuestro ritmo de vida actual. Pero sí podemos hacer lo posible para que esos niveles de estrés se reduzcan cuando hemos llegado a casa o durante las horas antes de irnos a dormir.

Para bajar nuestro nivel de estrés podemos probar a realizar actividades que nos gusten, siempre que no sean muy intensas. También podemos favorecer la producción de melatonina, la hormona del sueño, evitando los dispositivos electrónicos para que nos sea más fácil conciliar el sueño.

Haz ejercicios de relajación

Apartarnos por unos minutos del ruido y el agobio puede ser muy útil. También podemos centrar nuestra atención en la respiración, observar algún objeto u sonido que nos resulte relajante durante unos minutos puede ayudarnos a despejar la mente. Nuestra mente siempre tendrá tendencia a estar invadida pensamientos. Por lo que “observarlos” sin interferir desde un punto de vista imparcial, en vez de luchar contra ellos, puede ser una buena forma de mantener la calma.

No dormir boca arriba

La postura en la que dormimos puede causar apnea, es decir, dificultades respiratorias y parálisis del sueño. Aunque no podemos controlar lo que hacemos mientras dormimos, es una buena idea adoptar una postura que no implique dormir boca arriba puede ser un buen comienzo para evitar estos episodios.



Nada de drogas, alcohol o cafeína

Usar sustancias estupefacientes puede provocar alteraciones del sueño e incluso alucinaciones, dependiendo de lo que se haya consumido. Para reducir las probabilidades de que esto ocurra, lo mejor que podemos hacer es evitar las drogas de cualquier tipo. Dado que pueden causar tanto daños cerebrales como múltiples problemas de salud. También es recomendable evitar consumir bebidasalcohólicas o con cafeína en las últimas horas del día.

¿Qué hacer durante un episodio de parálisis del sueño?

Según la doctora García Aragón, "tras la aparición de un episodio de parálisis del sueño, lo principal sería tener en cuenta las consecuencias tan limitadas de estos y entender la estudio del origen o las causas de los mismos". Dado que así podremos evitar la angustia y el miedo que suele generar.

"Posteriormente, sería conveniente observar esos factores precipitantes de los que hemos hablado y abordar los mismos, ya que, en la mayoría de los casos, vienen de un estado de ansiedad permanente, estrés, insomnio u otros motivos", ha concluido.