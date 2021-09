Esther Doña desminte el toque de atención de la Audiencia Nacional al juez Pedraz por su relación

MADRID, 14 (CHANCE)

Consolidando a pasos agigantados su noviazgo con Santiago Pedraz y a punto de cumplir dos meses de intensa relación en los que lejos de esconderse han paseado su amor por buena parte de la geografía nacional, Esther Doña ha salido al paso de la última polémica de la que se ha convertido en protagonista involuntaria. Y es que según apunta el diario 'El Mundo' la Audiencia Nacional habría dado un toque de atención al magistrado para que rebaje sus apariciones en el papel couché porque su vida amorosa estaría generando más interés que su carrera judicial.

Esther, que no ha ocultado en ningún momento su felicidad con Pedraz desde que iniciaron su romance y que no ha dudado en presumir de su amor con el juez en redes sociales, prefiere no pronunciarse sobre esta petición de la Audiencia Nacional a su novio y, sin ganas de responder a la polémica, se ha limitado a recomendarnos que leamos las declaraciones del magistrado en Twitter desmintiendo la polémica.

"Las grandes exclusivas de hoy envolverán el pescado de mañana" (Walter Lippmann). Puedo asegurar que en más de 35 años de mi carrera judicial nadie me ha dado un "toque". Y menos aún en mi vida personal por mi trabajo. Es la grandeza de nuestra carrera. Independencia judicial" publicaba el juez Pedraz en sus redes sociales el pasado 11 de septiembre, negando así que su mediático noviazgo con Esther Doña haya causado problemas en su puesto de trabajo.

Molesta, sin embargo, la Marquesa viuda de Griñón sí ha respondido a los comentarios que se extrañan de que continúe teniendo una fotografía de su boda con Carlos Falcó - fallecido en marzo de 2020 - como imagen de perfil de Whats App a pesar de haber rehecho su vida sentimental con el magistrado. "No entiendo por qué se dice mi exmarido porque es mi marido" ha aclarado una molesta Esther en el vídeo que te mostramos a continuación.