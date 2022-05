Este es el curioso origen del guacamole: La salsa originaria de México

La gastronomía se conoce por tener múltiples salsas, pero una de las que parece haberse vuelto muy popular es el guacamole. Podemos untarla en una tostada, usarla como complemento en tacos o comerla con nachos. Y lo curioso de este alimento es su ingrediente principal, el aguacate. Este debería no existir, pero aquí está, siendo parte de la dieta de muchas personas. Como ocurre con otros frutos, su supervivencia se fundamenta en que los animales se lo coman y depositen la semilla para que vuelva a nacer. Sin embargo, todos sabemos que la semilla de aguacate es enorme.

Hace unos 13 mil años existían animales de grandes dimensiones, algunos de ellos ya extinguidos, como los mamuts, que podían comerlos con facilidad. No obstante, cuando desaparecieron, no quedó ninguna especie tan grande como para comerlos de forma natural. Este fenómeno es conocido como anacronismo evolutivo. Esto quiere decir que, cuando esos animales desaparecieron, el aguacate debería haberse extinguido también, pero esto no ocurrió. Actualmente, se desconoce por qué el aguacate sobrevivió.

La vuelta al mundo del guacamole

Se piensa que fueron los primeros pobladores de América quienes los rescataron. A día de hoy existen 20 clases diferentes de este alimento. Varios arqueólogos han encontrado que había seres humanos que se alimentaban de ellos en América Central durante el año 10.000 antes de Cristo. En la actualidad, los aguacates se cultivan sobre todo en México, pero también los hay en otras partes del mundo, como el caribe, California, Israel y el sur de Europa. La supervivencia de este fruto está explicada bajo una leyenda de los aborígenes, llamada "La leyenda de los Soles".

En ella dicen que fue el dios Quetzalcóatl quien, visitando la Tierra, les concedió a sus habitantes de Mesoamérica la receta de este plato (guacamole) y ellos fueron los encargados de expandirlo por el resto del mundo. En 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió Mesoamérica, encontró que los originarios de allí ya conocían la receta del aguacate: guacamole, tomate y chile. Tiempo más tarde, Hernán Cortés fue a México y descubrió la receta, así que decidió presentársela a su rey español, Carlos I. Ellos lo denominaban como "oro verde" y lo adaptaron al gusto de la población española añadiéndole cebolla, ajo, sal y limón.

Y no fue hasta 300 años más tarde cuando el guacamole llegó a Estados Unidos, puesto que hasta ese momento se había prohibido su importación porque se consideraba una plaga que pondría en peligro la agricultura. Pero cuando se permitió que fuese rondando por todo el planeta, los diferentes países hicieron modificaciones de los ingredientes y la fueron adaptando a cada cultura. Por este motivo, actualmente hay multitud de recetas sobre cómo prepararlo. Sin embargo, en la cultura mexicana, el guacamole sigue manteniendo los mismos ingredientes. Son dos los tipos más conocidos: el primero es en el que el aguacate se muele completamente y el otro, donde se machaca parcialmente y queda a trozos.