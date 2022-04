España dice adiós al uso obligatorio de mascarillas en interiores 700 días después con algunas dudas

El 20 de abril de 2022 es una fecha que quedará marcada en el calendario para todos los españoles. Después de casi dos años, la mascarilla deja de ser obligatoria en los interiores, aunque con algunas excepciones. Tendremos que seguir llevándola en los centros sanitarios, las residencias y todo tipo de transporte, mientras que será recomendable en eventos multitudinarios, aglomeraciones y personas vulnerables.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que modifica la norma del 20 de mayo de 2020 por la que los ciudadanos tuvieron que empezar a usar, a partir del día siguiente, el cubrebocas en todos los espacios públicos, además de en los transportes, en los que ya era obligatorio desde el día 4 de ese mes.

La medida llega tres semanas después de que arrancara una nueva fase de la pandemia, en la que se dejaban atrás los aislamientos de casos leves y asintomáticos y el rastreo se dejaba solo para los casos graves. Nuestro país se encuentra en un "contexto epidemiológico favorable", con una "alta cobertura vacunal" del 92 % en mayores de 12 años y un descenso de todos los indicadores y de la propia gravedad de la enfermedad, según ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Con el fin de las mascarillas en interiores, España se acerca, cada vez más, a la normalidad previa a la pandemia y deja atrás una medida que ha estado en vigor 700 días. Nuestro país se une a la larga lista de países que ya se han despojado del que se ha convertido en "uno de los elementos más simbólicos de la pandemia", como Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido o Países Bajos, entre otros. Mientras, algunos como Italia, Portugal o Grecia han optado por esperar algo más.

A falta de la publicación de la normativa en el BOE, ya se pueden establecer dos grandes grupos de espacios en los que sí tenemos que seguir llevando mascarilla y en lo que ya no será obligatoria.

Dónde sigue siendo obligatorio usar la mascarilla

Tendrán que seguir llevándola los trabajadores y visitantes de centros, servicios y establecimientos sanitarios, entendiendo como tales los más de cien lugares contemplados en el real decreto 1277/2003, que establece las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, entre ellos hospitales y centros de salud, pero también farmacias, consultas médicas y de otros profesionales sanitarios, clínicas dentales, de reproducción asistida, de transfusión o de diálisis, entre otros. Aunque los pacientes que estén ingresados no tendrán que hacer uso del cubrebocas, a menos que estén haciendo uso de espacios comunes.

Por otro lado, también tendrán que ponérsela los empleados y las visitas de los centros sociosanitarios, pero no sus habitantes, como es el caso de los mayores que vivan en residencias. Además, debe llevar mascarilla toda la población en todo tipo de transportes: aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, también en el caso de los espacios cerrados de buques y embarcaciones en los que no sea posible mantener la distancia de 1,5 metros, salvo en los camarotes cuando sean compartidos. Habrá que llevarla asimismo en todos los transportes públicos de viajeros, pero no en los andenes y estaciones.

Dónde deja de ser obligatorio usar la mascarilla

En el entorno laboral, de manera general, no tendremos que seguir utilizando la mascarilla. No obstante, la evaluación de riesgos del puesto de trabajo que hagan los servicios de prevención será la que permitirá tomar una decisión sobre las medidas preventivas adecuadas. En este sentido, Darias ha recalcado que "la norma general es que no serán obligatorias" en el ámbito laboral, ya que uno de los ámbitos que más dudas está generando es la potestad de las empresas para obligar a sus trabajadores a llevar cubrebocas.

En el ámbito escolar, "en ningún caso" será exigible la mascarilla; aun así, el "uso responsable" es otro de los factores que guían el real decreto, de manera que si un profesor está en situación de vulnerabilidad, será aconsejable que se la ponga. Aunque Cataluña se ha adelantado un día y ya este martes, los alumnos de primaria y secundaria han podido ir sin ella tras entrar en vigor la resolución del Departamento de Salud.

En el resto de lugares, y aunque las mascarillas dejen de ser obligatorias en espacios interiores, se recomienda su uso a todas las personas vulnerables: inmunodeprimidos, mayores de 65, enfermos con patologías de riesgo o embarazadas. De igual manera, se aconseja en eventos multitudinarios, entornos familiares y reuniones o celebraciones privadas, según la vulnerabilidad de los participantes.