Gimnasios, dentistas, oficinas, residencias... Las claves de la eliminación de las mascarillas en interiores

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que acaba el uso obligatorio de la mascarilla, a continuación se publicará en el BOE y la medida entrará ya mañana en vigor. Y los primeros que se la han podido quitar han sido los niños de los colegios de Cataluña. Habrá que leer bien el Real Decreto, pero ya sabemos algunas excepciones, algunos sitios en los que seguirá siendo obligatoria. Será en centros sanitarios, en centros de mayores (salvo los residente), en farmacias o dentro del transporte público (esto incluye también los taxis y los VTC). Ahora bien, no será obligatoria en los andenes o aeropuertos. Y será recomendable llevarla en aglomeraciones y para personas vulnerables.

CENTROS SANITARIOS, FARMACIAS Y RESIDENCIAS DE MAYORES

Es la primera excepción que ya conocemos, va a seguir siendo obligatoria en centros sanitarios como Hospitales y Centros de Salud, también en las residencias de mayores y en las farmacias. “Hasta el momento no ha habido inconvenientes y hay que ir normalizando la situación pero, eso no quita que la gente tenga que seguir llevando la mascarilla en centros sanitarios como son las farmacias” , nos cuenta Manolo desde su farmacia en pleno centro de Granada.

Pero no todos están en esta línea porque por ejemplo, Pedro Arcos, profesor de Epidemiología en la Universidad de Oviedo y director de la Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre,considera que “la situación epidemiológica no tiene nada que ver con la de hace un año. Nada justifica ahora el uso de la mascarilla y, en el caso de las farmacias, sería discutible”.

Con este Real Decreto se quiere proteger a los más vulnerables. Por ejemplo, las residencias de mayores, que han sido uno de los lugares en los que más se sufrió la pandemia. Teresa Barrero es la directora de la residencia Nuestra Señora del Rosario de Valladolid y nos cuenta que en la suya todo el mundo seguirá llevando Ffp2 y continuarán con los registros. “Que yo sepa no tenemos ninguna norma que cambiar. Yo por ejemplo, aunque vaya a un centro comercial, no me la voy a quitar”,asegura Teresa



TRANSPORTE PÚBLICO

¿Qué va a pasar aquí? Pues también será obligatoria. Son lugares que en los que hay un gran tránsito de gente, así tendremos que llevar la mascarilla en todo momento. “Ya los clientes ni siquiera la lleva. Yo lo que pasa es que estoy cansado de tanta mascarilla”, nos dice José Luis, un taxista en el municipio gaditano de Conil de la Frontera.

DENTISTA, GIMNASIO, OFICINAS...



Donde hay dudas es al ir al dentista. ¿También seguirá siendo obligatoria la mascarilla en la sala de espera? El Real Decreto estipula que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en los centro “sociosanitarios". El Colegio de Dentistas asegura que las clínicas odontológicas entran dentro de este grupo pero, la realidad, es que aún no sabemos si en el Real Decreto se hará mención expresa a ellas. “La situación en la clínica seguirá siendo la misma porque el virus aún no se ha ido”afirma Álvaro Vázquez, dentista y dueño de una clínica familiar de Lugo.



Más supuestos concretos, los centros de trabajo. ¿Tendré que seguir llevando la mascarilla? Y la respuesta es: depende; porque serán las propias empresas y sus departamentos de Prevención de Riesgos Laborales las que determinen su obligatoriedad. Ellas van a dictaminar en qué casos será necesario su uso para evitar riesgos entre sus trabajadores. Muchas ya han anunciado que seguirá siendo obligatoria, otras aún no lo saben, y en el caso de la empresa de Julia Carazo, que tiene un inmobiliaria, ella no va a obligar a nadie a llevarla si no quiere. “La oficina todos están vacunados, hay ventilación y guardamos la distancia de seguridad, así que quien quera llevarla que lo haga pero yo no voy a obligar a nadie”, nos cuenta Julia.



Y, por ejemplo, ¿qué pasa con la mascarilla en los gimnasios? Aquí no será obligatoria. Ahora bien, muchos siguen recomendando su uso. Es el caso de Thiago y su gimnasio en Madrid:“En principio vamos a hacer la prueba de la primera semana a ver que tal pero creo que el 70% de la gente seguirá viniendo con mascarilla”.

COLEGIOS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los escolares la dejarán de usar la mascarilla en el aula, como ya lo pueden hacer cuando están al aire libre, como durante los recreos en el patio. ¿Cómo ha caído esta medida en los colegios? “Creo que todo el mundo tenía ganas de quitarse la mascarilla. No se si es la medida más adecuada pero ganas sí que hay”, nos dice Mar Arnau, profesora de secundaria en el colegio San Enrique, en Cuart de Poblet, en Valencia.



Decimos adiós a la mascarilla. 2 años han estado con nosotros, ahora lo que queda es apelar siempre a la responsabilidad individual y hacer un esfuerzo en educar a la gente en que la mascarilla sigue siendo importante y ha salvado muchas vidas.