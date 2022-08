¿Eres pijo o humilde?: descubre el nuevo mapa de Google Maps que te indica cómo sois en tu barrio

Bien sea por una estancia a largo plazo para quedarse a vivir o simplemente por una cuestión de mero turismo, muchos son los españoles que buscan saber como es el lugar donde se van a hospedar. La diversidad de personas dentro de nuestras localidades hace que los barrios y las zonas concretas de las distintas localidades se caractericen por una gran disparidad. Es decir, para poder saber cómo es nuestro barrio o al que queremos ir, más allá de su morfología arquitectónica, lo que marca la diferencia es su gente. Lo lógico, lo que se hacía hasta ahora, es preguntar a alguien que viva allí o que haya estado para conocer estos datos. Pero, ¿qué pasa si no tienes a nadie a quien preguntar?

Es aquí donde entra en juego Google Maps. La famosa aplicación utilizada para consultar rutas o descubrir nuevos sitios gracias a su sistema de localizaciones. Pero lo que empezó como una simple plataforma de mapas, con el paso de los días y las actualizaciones, se ha convertido en una de las aplicaciones más polivalentes. Mirar lugares, reseñas de locales o métodos de transporte, son solo algunas de todas las funciones que ofrece. Llegados a este punto, fruto de ese desarrollo, cabe resaltar que la app tenía una serie de limitaciones. Es decir, había cosas que los usuarios reclamaban pero esta no ofrecía. Es aquí, volviendo a la necesidad presentada anteriormente, donde entra en juego la nueva herramienta de Google Maps: Hoodmaps. Donde antes solo podíamos ver el barrio, su localización y su distribución geográfica, desde ahora ya podemos conocer como es esa zona en base a sus personas. Etiquetando a la población, esta herramienta, de manera generalista, cataloga a las personas en zonas pijas, ricas o hipsters, entre otras muchas. Esto a su vez ofrece una información clara y concisa para saber si es buena área para realizar distintas actividad, tales como dar un paseo o montar en skate.

Desgrananado más en profundidad esta app, cabe destacar que Hoodmaps es una mapa creado con Mapbox, una herramienta que permite crear tus propias capas sobre los mapas abiertos de Open Street Map. Esto también se puede hacer con Google Maps. Por ejemplo elmapa del Legado Hispano que vimos hace unos días.

Por otro lado, cabe destacar que es posible aplicar filtros para visionar mejor los datos. Puedes activar un modo pixel, y marcar lugares como zonas deportivas, cafeterías o gasolineras, entre otros muchos. También tienes la opción de pintar zonas del mapa según el tipo de barrio: rico, zona de negocios, hipster, turista, estudiante, y viviendas. Asimismo, si quieres dar tu opinión sobre cualquiera de ellos simplemente pincha en un lugar del mapa y toca el icono con forma de "T". Se puede votar a las etiquetas con un voto positivo o negativo, y aquellas con más positivos, serán las visibles.

Lo que hay que entender

Si vas a acceder a ella en este preciso momento, debes entender que es un mapa relativamente nuevo. Es decir, algunas localidades todavía tienen pocas etiquetas. Pero teniendo en cuenta la posibilidad de que cualquiera puede escribir lo que quiera y pintar los colores de tipo de barrio a su antojo, es previsible que no tarde demasiado en completarse. Es un proceso lento que irá creciendo con el paso del tiempo, por lo que habrá que tener algo de paciencia.

Relacionado con esto último, la mayoría de los comentarios están hechos en clave de comedia, solamente hay que pasarse por algunas zonas en las que aparecen hasta calaveras o frases como "se creen ricos", "pijos y no tan pijos" o incluso comparaciones con el Bronx. Por lo que es mejor no tomarlo todo el pie de la letra. Cualquiera puede aportar si así lo desea, pero está claro que es uno de los mapas que más guerra va a dar entre los usuarios, porque a nadie le gusta que den una mala crítica de su barrio o que etiqueten zonas como ricas y pobres, entre otras caracterizaciones. Aquí ya entra, eso sí, el juicio de cada uno según vea las cosas.

Por todo ello, parece probable que esto cause bastante polémica, porque no hace falta vivir explícitamente en un barrio para opinar de él. Es decir, todo el mundo puede dejar una opinión sobre un área determinada abriendo la puerta a discusiones. Hay además un sistema de votos para poder elegir qué comentarios sí han servido y son útiles y cuáles no.