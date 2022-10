¿Eres capaz de resolver este acertijo? Si puedes hacerlo, podrías convertirte en agente del FBI

Sin lugar a dudas, cada vez somos más los que nos unimos a las redes sociales y echamos parte de nuestro día en aplicaciones como TikTok. Eso sí, muchas veces se pueden convertir en un arma de doble filo, porque, aunque sirven como un entretenimiento, también exponen gran parte de nuestra vida y se llevan datos de carácter personal.

Por eso, hay que tener sumo cuidado, pero no renunciar a ellas. Y es que muchas veces nos sirven, también, como una herramienta de aprendizaje. Y si no, que se lo digan a Matthew Palandra, un usuario de TikTok que ha dejado al descubierto unos acertijos que, supuestamente, usan los Servicios de Inteligencia estadounidenses, el FBI, para reclutar a nuevos agentes.

Y atento a este, porque lo mismo podrías entrar como uno de ellos si resuelves uno de estos acertijos. Y ya te lo advertimos, no es nada simple:

"Un hombre y una mujer salen a tomar algo en su primera cita en un día de un calor abrasador de verano. Mientras ambos esperan a su comida, les sirven un vaso de agua helada" empieza diciendo.

"La mujer suda muchísimo y tiene una gran sed, así que se toma rápido tres vasos de agua con hielo justo al principio. El hombre, solo se toma tres sorbos de agua durante la comida" sigue diciendo.

"Ese mismo día, el hombre le manda un mensaje a la mujer diciendo que está muy enfermo y se siente extremadamente débil. Antes de la medianoche, la policía da por muerto a este hombre. A la mujer le hacen un interrogatorio y se dan cuenta de que tanto su vaso de agua como el del hombre estaban envenenados" continúa.

"¿Cómo es que el hombre ha muerto y la mujer sigue viva?" terminaba diciendo. Y es ahí donde, según la respuesta, demostrarías si estás cualificado para ser agente del FBI o no.

Atención, spoiler: La resolución del acertijo

Si antes de llegar aquí ya has resuelto el acertijo y crees tener la respuesta, enhorabuena, puede que estés a punto de convertirte en agente del FBI. Pero si, por lo que sea, todavía no lo has resuelto y vienes aquí rápido con el ansia de saber la respuesta, espera un poco más, porque la respuesta no es tan difícil y puedes resolverlo tú solito sin problemas.

Vamos allá con la respuesta. Y es que, ¿por qué solo muere el hombre si él solo ha tomado tres sorbitos de agua y ella se ha bebido hasta tres vasos? ¿Cómo es posible si el mismo agua estaba envenenada?



Pues muy sencillo, ¿recuerdas que ella se lo tomó justo al principio de la cena? Claro, el veneno estaba en los hielos, de tal manera que, como ella bebió tan rápidamente, el hielo no tuvo tiempo de derretirse y mezclarse con el agua envenenando toda la bebida. Mientras que, en el caso de él, esperó tanto que los hielos se derritieron y tomó de lleno el veneno, provocándole la muerte.

¡Enhorabuena si lo has acertado! Puede que hoy estés un paso más cerca de ser un agente especial del FBI.