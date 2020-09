Erasmus en tiempos de pandemia

Alrededor de 40.000 mil estudiantes españoles se benefician cada año de una beca Erasmus. Ahora bien, este año 2020 se ha convertido en la excepción. Según el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), la movilidad Erasmus ha caído casi un 30% por el impacto del coronavirus y las restricciones que ha supuesto.

Aún así, parece que ni siquiera una pandemia mundial ha podido con las ganas de los universitarios para irse al extranjero a estudiar. “No me ha tirado para atrás porque es el último año que puedo realizar un curso completo fuera de España”, explica Sergio. Él se va la semana que viene a Polonia. “Ha primado la experiencia a la pandemia porque valoro mucho lo que me puede dar en un futuro el hecho de haber estudiado en el extranjero”, comenta.

Pero no es sencillo. El coronavirus ha cambiado las normas del juego y las restricciones entorpecen el itinerario de cualquier viajero. “Me cancelaron un vuelo antes de irme”, cuenta Lily desde Bélgica, donde ya está instalada. “Hasta que no estuve en el avión no sabía si iba a hacer el Erasmus de verdad. La situación era muy insegura”, dice.

Las universidades, pese a todo, apoyan a los estudiantes que quieren irse de Erasmus. “Recomendarles que pospongan su movilidad al segundo semestre”, explica María Isabel Doval, Vicerrectora de Responsabilidad Social, Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Vigo. “Eso sí, cuando los alumnos querían seguir viviendo la experiencia, nosotros siempre les hemos apoyado. Nunca hemos prohibido nada”, añade.

Aún así, algunos centros ponen ciertas objeciones. Es el caso de Miriam que finalmente no ha podido disfrutar de su curso en el norte de Italia. “Teníamos más clases online que presenciales, entonces mi universidad no quería que hiciéramos Erasmus en un lugar donde todo o la mayoría fuese online y nos canceló el viaje”, cuenta Miriam.

El problema de la movilidad entre países o la organización de las universidades, pesa más que el riesgo al virus. Amaia canceló su curso en Suecia porque no comprendía la experiencia Erasmus sin las clases presenciales. “Decidí que al final me quedaba en Zaragoza porque si tenía que hacer todas las clases online, prefería hacerlas en mi casa que en otro país”, reflexiona la estudiante.

Lo que está claro es que este año la experiencia Erasmus va a ser diferente y única, pero no por ello menos provechosa. Al final, se trata de vivir toda una aventura.