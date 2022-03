Un equipo de científicos consigue traducir los gruñidos de los cerdos en emociones reales

El cerdo es uno de los animales del que más alimentos sacamos. Pero también tienen emociones y sentimientos y, en muchas ocasiones, no nos preocupamos por su bienestar psicológico. Un equipo de investigadores internacionales ha conseguido traducir los gruñidos que emiten en emociones reales y han publicado su estudio en la revista 'Scientific Reports'. A lo largo de los años se han analizado las emociones de otros animales (monos, perros, gatos, etc.), pero casi nada de los animales pertenecientes a la ganadería, por ello, los autores del análisis aclaran que "podría proporcionar un medio no invasivo y confiable para evaluar las emociones de los animales".

El estudio se basó en la grabación de los sonidos emitidos por 411 cerdos destinados al consumo humano. Llegaron a analizar más de 7 mil grabaciones recopiladas desde el nacimiento de los animales hasta su muerte en el matadero en varias situaciones. Así podían identificar cuando estaban felices y cuando estresados o asustados. Intentaron encontrar si había un patrón de sonidos dependiendo de las emociones que sentían. Descubrieron que había sonidos relacionados con la felicidad cuando eran pequeños y mamaban, cuando estaban con el resto de su grupo o corrían libres por el recinto.

Ruidos positivos y negativos

Por otro lado, se podían clasificar algunos de los gruñidos como negativos, por ejemplo, cuando iban al matadero y estaban asustados, si se les separaba de su grupo, al pelearse con otros miembros o cuando pasaban por la castración. Además de las situaciones normales, los científicos crearon escenarios ficticios para encontrar sentimientos más específicos. Añadieron objetos nuevos y desconocidos en lugares donde el cerdo no los esperaba y un arenero con comida y juguetes, comparándolo con otro arenero desprovisto de cualquier entretenimiento. Mientras se relacionaban e interactuaban con estos escenarios, los investigadores monitorearon sus sonidos y su frecuencia cardíaca.

De los resultados obtuvieron que cuando emitían ruidos de alta frecuencia (chillidos), implicaba que estaban pasando por emociones negativas, mientras que los sonidos de baja frecuencia y de corta duracióneran asociados a sensaciones positivas. "Estos resultados sugieren que se puede desarrollar un sistema de reconocimiento automatizado para monitorear el bienestar de los cerdos en la granja", comentan los científicos. Además, esta monitorización ha desvelado que las emociones de los animales no son procesos automáticos ni reflejos, si no que se tratan de procesos cognitivos elementales.

Algoritmo decodificador de gruñidos

Este tipo de técnicas para averiguar cuál es el estado psicológico de los animales se lleva desarrollando muy pocos años (en los últimos 15 años) y centrándose exclusivamente en una serie de factores (edad, sexo, etc.). Este estudio es de gran relevancia puesto que ha demostrado que, a pesar de las variables, todos los cerdos emiten sonidos similares en situaciones idénticas. "Mediante el uso de una red neuronal para clasificar los espectrogramas de todas las vocalizaciones, la precisión de la clasificación se puede aumentar considerablemente. Estos resultados sugieren que se puede desarrollar un sistema de reconocimiento automatizado para esta especie altamente comercial que permita la discriminación en tiempo real de estados emocionales", asegura el equipo del estudio.

No obstante, en la actualidad los ganaderos se centran cada vez más en el bienestar emocional de su ganado, puesto que se ha demostrado que este hace que aumente el bienestar general. Esto no quita que la amyoría de las veces, los profesionales de la ganadería se fijen solo en la calidad física de sus animales. Por el momento no se ha creado ninguna tecnología que permita reconocer las emociones de estos animales. "Hemos entrenado el algoritmo para decodificar gruñidos de cerdo. Ahora, necesitamos a alguien que quiera desarrollar el algoritmo en una aplicación que los granjeros puedan usar para mejorar el bienestar de sus animales", confirman los investigadores.