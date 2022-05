'Empléate', el nuevo motor de búsqueda laboral en España promovido por el SEPE

El portal dependiente del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) ha sacado a flote más de 20.000 ofertas de trabajo en este mes de mayo. El mes pasado, el número de personas paradas descendía, situándose en cifras de más de 86.200 personas paradas.

Para contribuir a mejorar la situación del paro en España, el Servicio Estatal Público de Empleo ha creado el portal de empleo 'Empléate'. Se trata de un sistema público, el cual depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En esta web se pueden inscribir personas que se encuentren en situación de desempleo y aquellos empleados que se encuentren activamente trabajando pero quieran aspirar a encontrar nuevas oportunidades laborales.

Desde esta plataforma, se han lanzado más de 20.800 puestos de trabajo. De esta forma, se facilita la incorporación al mercado laboral de todas aquellas personas paradas, ya que podrán aplicar los currículums y si cumplen con lo exigido por la oferta laboral. A través de la plataforma 'Empléate', el usuario puede localizar y acceder a las ofertas de empleo. Las ofertas de empleo que se ofrecen son más de 20.000. Además, en esta plataforma se están ofertando más de 3.000 vacantes en la esfera pública.

Para aplicar a estas ofertas de trabajo en primer lugar, el ciudadano tiene que registrarse en el portal y acceder posteriormente al apartado de ofertas de empleo, la variedad de trabajo ofertados por el portal es muy amplia, ya que podemos encontrar empleos genéricos propios de temporada de verano como socorristas, repartidores o camareros. Pero también podemos localizar empleos más especializados como los torneros y estos empleos se ofrecen en diferentes comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Cataluña, por lo que tienen un gran alcance.

Además, esta página web aporta interacción activa, directa y sencilla entre las empresas que publican las ofertas laborales y los demandantes, que se encuentran buscando un empleo. En cuanto a los requisitos exigidos por las empresas no hay unos requisitos universales para todas las ofertas, ya que cada oferta requiere unas exigencias, hay empresas que exigen experiencia previa o los últimos datos de contratación. No obstante, en el portal se incluyen a otras empresas, las cuales no requieren experiencia previa, ni unos estudios específicos para poder desemplear el puesto de trabajo.

Los puestos de trabajo que se están lanzando en estas ofertas son, en el ámbito de la restauración, turismo, hostelería, principalmente. Mientras que se ofrecen otros puestos como repartidores, auxiliares, sopletistas, limpieza y dependientes.

Esta iniciativa ha decidido apostar por generar nuevos puestos de trabajo de cara a la nueva temporada de verano, época en la que las empresas comienzan las campañas de contratación de nuevos trabajadores para reforzar sus plantillas.