Emma García, su emotivo recuerdo a su padre tres meses después de su muerte: "Han sido meses complicados"

MADRID, 19 (CHANCE)

Emma García sufría, el pasado 25 de febrero, uno de los varapalos más duros de su vida con el fallecimiento de su padre, a quien estaba muy unida. "¡No hay palabras para expresar el vacío que dejas, aita! Tu despedida ha sido difícil, pero el cariño que hemos recibido nos ha reconfortado. Es lo que tiene ser una persona tan bondadosa. Diste tanto que tu marcha deja una huella inmensa de amor. ¡No dejes de mirarnos y sonreírnos desde arriba! ¡Tu fortaleza y sensibilidad nos acompañará siempre, guerrero!", publicaba en sus redes sociales, dedicando una preciosa y desgarradora despedida a su progenitor.

Tres meses después, y admitiendo que ha sido una época "complicada", la presentadora de 'Viva la vida' ha asistido a los Premios 'Inocente' y, desvelando cómo se encuentra y en quién está volcada en estos momentos, ha recordado muy emocionada a su padre.

- CHANCE: Buenas noches, Emma

- EMMA: Buenas noches. Vengo con "Mamás en acción", que es una asociación de personas que se ocupan de dar cariño a todos esos niños que están solos por diferentes circunstancias: porque no tienen padres, porque no pueden estar con ellos... Es algo tan bonito, que tuve la oportunidad de conocerles, al hacerles una entrevista y me llegó, por esos niños para que tengan cariño, compañía y un abrazo.

- CH: ¿Una de las cosas buenas que tiene el ser una persona conocida es esta, verdad?

- EMMA: Es lo mejor. De hecho sabéis que yo no salgo, pero cuando me reclaman y me piden por una causa solidaria no lo pienso porque es, efectivamente, la mejor parte de esta profesión. Es algo muy bonito, que me emociona mucho

- CH: Y cuando no estás trabajando ¿Cuál es tu plan perfecto?

- EMMA: Desconectar, relajarme, quitarme los tacones, ponerme el moño en la cabeza, verme las ojeras* Sobre todo dedicarme a mi familia que son lo más importante para mí, mi prioridad. Han sido meses complicados a nivel familiar. Y estoy muy centrada en mi madre* Y en mi padre, allá dónde esté*Y en disfrutar todos esos momentos que los apreciaba ya pero ahora los aprecias más todavía*

- CH: ¿Cómo está tu madre, ahora que hablas de ella?

- EMMA: Es fuerte, es ley de vida* Y siendo una vez más un ejemplo para sus tres hijos. No quiere dar guerra, no quiere molestar. Estamos apoyándola en todo lo que necesite y ella apoyándonos a nosotros. Porque al final da igual la edad que tengas cuando pierdes a mi aita, a mi padre, en este caso la ausencia se nota y a medida que pasan los días* Ya me lo decían, también*

- CH: ¿Qué has heredado de tu padre?

- EMMA: Ojalá haya heredado muchísimas cosas. Dicen que en el carácter nos parecemos mucho. Él era más reservado e introvertido y yo creo que tiro por ahí* Es verdad que estoy mejorando, por los años y la profesión que tengo, pero es verdad que en mi vida privada soy introvertida* ¡No es malo, eh!

- CH: ¿Cómo se presenta el verano?

- EMMA: Espero que fenomenal porque ya está muy cerquita y con esta temperatura parece que está más próximo. Creo que me cogeré un mes y medio que el resto del año no me cojo nada.

¿Qué opina la presentadora del regreso a España del Rey Emérito? ¡Dale al play y no te pierdas su respuesta!