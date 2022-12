Eliminar el exceso de hierro en el Parkinson antes de tiempo es perjudicial

Un estudio en el que ha participado el Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau (IIB Sant Pau) ha concluido que, si para tratar el Parkinson se administra deferiprona, un fármaco que elimina el exceso de hierro en pacientes que aún no reciben tratamiento con levodopa, los síntomas motores pueden empeorar.

El estudio, que aporta nuevas pistas sobre la toxicidad del hierro en la enfermedad de Parkinson, lo publica la revista 'The New England Journal Of Medicine' y contrasta con los resultados de otros ensayos clínicos independientes previos donde este empeoramiento de los síntomas no se observó.

Los investigadores han recordado que la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta a millones de personas y se caracteriza por la pérdida de las neuronas que producen dopamina, una molécula cerebral fundamental para controlar los movimientos normales del cuerpo.

Existen diversos medicamentos que permiten suplementar la falta de dopamina en estos pacientes y que ayudan a mejorar los síntomas, pero no evitan la pérdida de neuronas ni la progresión de la enfermedad.

Según ha explicado el investigador del IIB Sant Pau Jaume Julisevski, uno de los procesos fisiológicos que ocurren en esta enfermedad es la acumulación anormal de hierro en el cerebro, un exceso de esta sustancia que se ha asociado con la pérdida de neuronas productoras de dopamina.

Por eso, los científicos han estado buscando la forma de reducir el exceso de hierro en estos pacientes, teniendo en cuenta que el hierro también tiene efectos beneficiosos para el organismo.

La deferiprona es un fármaco que elimina el exceso de hierro en las zonas donde se acumula de forma anormal, redistribuyéndolo a otras que lo necesitan y se emplea para tratar la sobrecarga de hierro que aparece tras múltiples transfusiones en una enfermedad de la sangre llamada talasemia. EFE.

