Cómo elegir un colchón adecuado: claves para acertar con un colchón 135x190

Elegir un colchón adecuado parece fácil al principio, hasta que llega el momento de hacerlo. Con tantos tipos de materiales, distintas firmezas, medidas y promesas de confort, es normal dudar. Al fin y al cabo, es un elemento que utilizamos cada noche durante muchos años y que tiene un impacto directo en cómo descansamos, nos levantamos y afrontamos el día.

Un colchón debe ser cómodo y también ayudarnos a recuperarnos físicamente a largo plazo. Y es que, dormir bien no es un lujo: es una necesidad biológica que afecta al rendimiento, al estado de ánimo y a la salud en general. Por eso, es importante entender qué hace que un colchón sea bueno para descansar.

En este artículo te contamos las claves para elegir el mejor colchón 135x190, una de las medidas más habituales en los dormitorios españoles. Así podrás comprar el tuyo con confianza.

¿Qué define un buen colchón?

Seguro que te estarás preguntando qué características debe tener un colchón para que se considere bueno. Pues bien, no se trata solo de si es más blando o más duro, ni de si está hecho de espuma, muelles o látex.

Un buen colchón es aquel que cumple con los siguientes aspectos:

Adaptación al cuerpo

La capacidad de adaptación de un colchón es clave para asegurar que cada parte del cuerpo recibe el apoyo que necesita. Un modelo que se ajusta bien respeta la curvatura natural de la columna, evita puntos de presión y favorece la relajación muscular.

Los materiales viscoelásticos o híbridos suelen destacar en este aspecto, aunque lo importante es que, al tumbarse, la superficie se amolde sin hundirse demasiado. Esa “acogida gradual” permite mantener una alineación correcta y facilita un descanso más reparador.

Distribución del peso

Otra cualidad esencial de un buen colchón es su capacidad para distribuir el peso corporal de forma equilibrada. Un reparto adecuado evita que ciertas zonas, como los hombros, caderas o lumbares, soporten más carga de la necesaria. Cuando esto ocurre, el descanso se interrumpe y aparecen molestias al despertar.

Los núcleos con varias zonas de confort ayudan a lograr este equilibrio entre firmeza y suavidad donde el cuerpo más lo necesita.

Independencia de movimientos

Para quienes duermen en pareja, la independencia de movimientos es un aspecto influye directamente en la calidad del sueño. Este factor evita que los movimientos de una persona se transmitan al otro lado del colchón.

La sensación de estabilidad contribuye a un descanso ininterrumpido, especialmente cuando los ritmos de sueño no coinciden o uno tiende a moverse más durante la noche.

Importancia del soporte uniforme

Un buen colchón también debe ofrecer un soporte homogéneo, es decir, que no debe tener hundimientos ni zonas desiguales (muy comunes con el paso del tiempo). Este aspecto es fundamental para conservar una postura adecuada durante el descanso, pero además es un indicador de la calidad del lecho.

Y es que, un soporte uniforme garantiza que cada zona del cuerpo permanezca alineada, permitiendo que la espalda descanse sin tensiones innecesarias

Materiales y tecnologías actuales de los colchones 135x190

La variedad de materiales y tecnologías disponibles hoy en día puede ser abrumadora para cualquiera. Cada tipo de núcleo y capa de confort ofrece sensaciones diferentes, por lo que conocer sus propiedades es fundamental para identificar qué colchón se ajusta mejor a los que necesitas para dormir bien.

Entre los más utilizados hoy en día destacan:

Muelles ensacados: proporcionan una base firme y estable, con buena transpirabilidad y una sensación más elástica o “con resorte”.

Espumas técnicas y viscoelásticas: ofrecen un apoyo más envolvente, adaptándose a la forma del cuerpo y reduciendo los puntos de presión.

Pero más allá de los nombres de estas tecnologías, lo importante es entender cómo responden los distintos materiales al peso, al movimiento y a la temperatura corporal.

Transpirabilidad y regulación térmica

Uno de los factores más valorados por los durmientes es que el colchón sea capaz de facilitar la circulación del aire, lo que se traduce en que pueda mantener una temperatura fresca durante el descanso.

Los muelles ensacados, al estar compuestos por resortes individuales rodeados de aire, destacan por su excelente ventilación. Son ideales en climas cálidos o para quienes tienden a pasar mucho calor al dormir.

Por otro lado, las espumas técnicas y la viscoelástica retienen más calor debido a su estructura densa. Sin embargo, los avances en diseño han incorporado celdas abiertas, geles refrescantes o tejidos termorreguladores que mejoran notablemente la sensación térmica.

Diferencias en sensaciones de firmeza

El material influye también en la firmeza del colchón. Los modelos de muelles ensacados suelen transmitir una sensación de mayor soporte, favoreciendo un descanso más estable, especialmente útil para personas de mayor peso o que duermen boca arriba.

En cambio, los colchones con espuma viscoelástica se caracterizan por una acogida más progresiva: el cuerpo se hunde levemente, distribuyendo el peso sin generar presión en puntos concretos.

No existe un nivel de firmeza perfecto para todos. La elección ideal depende de la complexión, la postura al dormir y las preferencias de cada uno. Un buen equilibrio entre confort y soporte es la clave: un colchón demasiado blando puede desalinear la columna, mientras que uno excesivamente firme puede generar tensiones.

¿Por qué elegir un colchón 135x190?

El colchón de 135x190 cm se ha convertido en una de las medidas más versátiles y equilibradas del mercado, especialmente en hogares donde el espacio disponible en el dormitorio es limitado pero se desea mantener una superficie de descanso cómoda. Su tamaño intermedio permite combinar funcionalidad y confort sin renunciar a la sensación de amplitud.

Para un uso individual, esta medida ofrece un descanso amplio y sin restricciones, ideal para quienes buscan moverse con libertad o prefieren una cama espaciosa. En cambio, cuando se utiliza de forma ocasional en pareja, el colchón de 135x190 aporta el equilibrio justo entre cercanía y comodidad, resultando adecuado para habitaciones de invitados, segundas residencias o dormitorios más compactos.

Otra de sus ventajas es la adaptabilidad a distintos estilos de vivienda y mobiliario. Este formato encaja con facilidad tanto en dormitorios de corte moderno y minimalista como en ambientes más tradicionales. Además, su tamaño estandarizado facilita la elección de somieres, bases tapizadas y ropa de cama.

Por estas razones, todos los fabricantes cuentan con gran variedad de modelos en esta medida, como lo hace Pikolin, que con más de 75 años de trayectoria y un complejo industrial de 225.000 m² en Zaragoza, concentra la labor de más de 3.000 profesionales especializados, lo que la ha convertido en una de las marcas de referencia en España y Francia.

Errores habituales al elegir colchón

Muchas veces se toman decisiones de forma impulsiva, basándose en sensaciones momentáneas o en ideas preconcebidas que no siempre se ajustan a las necesidades reales.

Por eso, muchos cometen fallos a la hora de elegir colchón que es mejor evitar para disfrutar de un buen descanso durante años.

Elegir solo por firmeza

Uno de los errores más cometidos es pensar que más firmeza significa mayor calidad. Pero, un colchón demasiado duro puede impedir que la columna se alinee correctamente, mientras que uno extra blando creará hundimientos y tensiones. La clave está en encontrar el punto medio que se adapte al peso, la complexión y la postura de cada persona.

No considerar postura al dormir

Cada postura necesita cosas distintas: quienes duermen de lado necesitan más acogida para hombros y caderas, mientras que quienes lo hacen boca arriba requieren mayor soporte lumbar. No tenerlo en cuenta suele traducirse en elegir un colchón que no favorece la alineación natural del cuerpo.

Ignorar la base de descanso

El mejor colchón del mundo puede perder eficacia si se coloca sobre una base inadecuada. Somieres, canapés o bases tapizadas influyen en la firmeza, transpirabilidad y durabilidad del conjunto. Es importante que elijas una base que sea estable y compatible con el tipo de colchón que compres.

No valorar ventilación y mantenimiento

Muchos no son conscientes de que la falta de ventilación o limpieza puede reducir la vida útil del colchón y afectar su higiene. Optar por materiales transpirables, girar y airear el colchón con regularidad son hábitos sencillos con los que podrás prolongar su rendimiento y garantizan un descanso más saludable.

Consejos que prolongan la vida útil de tu colchón

¿Sabías que cuidar el colchón correctamente permite mantener su confort, higiene y durabilidad durante más tiempo? Aunque los materiales de calidad están diseñados para resistir el uso diario, nunca está de más realizar las siguientes acciones:

Rotación periódica. Girar el colchón cada tres o cuatro meses, tanto de pies a cabeza como, si el modelo lo permite, de un lado al otro. Así el desgaste será uniforme y evitarás deformaciones, manteniendo un soporte equilibrado a lo largo de los años.

Ventilación adecuada. Airear el dormitorio y dejar el colchón sin cubrir durante unos minutos cada mañana facilita la eliminación de humedad y previene la acumulación de ácaros.

Uso de protectores. Un protector impermeable y transpirable protege frente a manchas, sudor y polvo, sin alterar la sensación del colchón. Es una inversión sencilla que prolonga su vida útil y mejora la higiene.

Cuidados básicos cotidianos. Para mantener el buen estado del colchón evitar saltar sobre la cama, limpia las fundas según las recomendaciones del fabricante y mantén la base en buen estado.

Descansar mejor empieza con una buena elección

Elegir bien un colchón depende de varios factores, como la firmeza, los materiales o la ventilación, todo lo cual ayuda a encontrar el equilibrio entre confort y soporte. Es importante conocer estos aspectos porque dormir en un modelo adecuado te permite recuperar energía, mantener la postura correcta y afrontar el día con más vitalidad.

Un colchón de 135x190 de buena calidad elegido con cuidado es el ejemplo perfecto de versatilidad que combina comodidad y funcionalidad. Y es que, un buen colchón no solo invita a dormir, sino a descansar plenamente y cuidar la salud.