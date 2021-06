El dueño de un restaurante tumba a un 'influencer' que quería comida gratis: "No quiero ser descortés..."

La llegada de las redes sociales ha dado un giro completo a nuestras vidas, llegando a reinventar el modo de entender la publicidad. Numerosos 'influencers' muestran a sus seguidores su vida diaria y también recomiendan productos, restaurantes y otro tipo de servicios que, la mayoría de ocasiones, están promocionados. Esto se traduce en que reciben dinero por ello. Un negocio que está cambiando la forma de entender tanto la publicidad como las redes sociales, que se encuentran en constante crecimiento.

El restaurante AQ, que se encuentra en Tarragona, ha publicado a través de Twitter la respuesta que le han hecho a un 'influencer' que pretendía comer gratis en su establecimiento para ganar comensales en su establecimiento. Además, los dueños del local hacían extensible esta anécdota a través de Instagram.





Todo comenzaba así, con las palabras del 'influencer' haciendo esta proposición: "He visto su restaurante y me encantaría probarlo. He pensado que podríamos colaborar de una forma original y divertida. Consistiría en venir a probar el restaurante de forma gratuita y, a cambio, publicaría toda la experiencia", escribía la persona en cuestión. Por tanto, este creador de contenido quería comer gratis a cambio de publicar "stories y post promocionando el restaurante".

El mensaje ya acumula más de 3.000 retuits y 19.500 'likes'.

LA REFLEXIÓN A LA QUE INVITAN LOS DUEÑOS DE ESTE RESTAURANTE EN TARRAGONA









Ana y Quintín, que así se llaman los responsables del restaurante AQ, le replicaban de una forma muy educada. Ambos no han aceptaban la propuesta por lo siguiente: "en los tiempos que corren, después de la pandemia mundial y de tener el restaurante cerrado y con restricciones venir a pedir comer gratis me parece una falta de empatía y de oportunismo por su parte". Y continuaba así: "vaya usted donde quiera, pague lo que le toca, como hacemos todos, y opine lo que quiera".

Los dueños cerraban esta premisa con una reflexión: "¿Qué pasaría si viniese y la comida fuese basura? Sus seguidores se merecen una opinión libre, ¿no cree?".

Esta respuesta del restaurante, que tiene muy buenas reseñas en Google, ya ha adquirido la publicidad que le ofrecía ese 'influencer' solamente plasmando su honesta opinión a través de redes sociales. Un ejemplo muy concreto de la realidad que se está viviendo dentro y fuera de nuestras fronteras sobre el poder de los 'influencers' en redes como Twitter, Facebook o Instagram.