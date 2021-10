Dudas y respuestas sobre la tercera dosis de la vacuna contra el COVID... unida a la de la gripe

Lo primero es distinguir sobre esa tercera dosis. Hay dos posibilidades: una adicional a las personas inmunodeprimidas que con las dos dosis normales no han hecho una respuesta suficiente. Aquí, por ejemplo, se incluyen las personas que se han sometido a un trasplante de órganos. Y la otra es la llamada 'de refuerzo'. Ésta está destinada a las personas que sí han hecho una reacción adecuada a la vacuna pero que se cree que con el tiempo pueden perder esa protección o por la aparición de nuevas variantes. Esta última es la que se daría a los 6 u 8 meses e importante: es recomendable y no obligatoria.

Cristina Avendaño, médico especialista en Farmacología Clínica y del grupo de vacunación de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, asegura a COPE 'que la tercera dosis a inmunodeprimidos y esa dosis adicional para intentar conseguir una buena respuesta es recomendable darla. Pero luego hay otra situación donde hay mucho más debate que es esa dosis de refuerzo para recuperar una eventual protección. Alrededor de ella todos tenemos algo más de dudas. Los datos que avalan el beneficio en cuanto a protección de enfermedad grave son todavía inmaduros. Estos indican que a los seis meses se está empezando a perder protección viral en cuanto al nivel de anticuerpos, ante la infección, pero parece que la protección frente a la enfermedad grave está todavía muy mantenida'.

Esa tercera dosis de refuerzo se hace con las vacunas de ARN mensajero. Es decir, las de Pfizer y Moderna aunque solo la primera cuenta por ahora con la aprobación europea. En el caso de Janssen se está haciendo un estudio para una eventual segunda dosis. Con la de AstraZeneca de momento no se plantea una tercera aunque en el Reino Unido ya han puesto esta posibilidad sobre la mesa.





¿PODEMOS INOCULARNOS LA VACUNA DE LA GRIPE Y LA DEL COVID A LA VEZ?

No hay lugar a dudas. La respuesta es Sí. 'El mismo día me puedo inocular de la vacuna de la gripe y del COVID. Y hay datos de ello. Se han hecho estudios que han notificado lo que ha pasado. No es nada extraño dar varias vacunas al mismo tiempo. El conocimiento avala lo que luego hemos visto con los datos'. Va incluso un poco más allá. 'Contamos ya con datos suficientes para decir que no hay interferencias ni de la una con la otra ni de la otra con la una. Lo que recomendamos es que a poder ser se pongan en sitios distintos para valorar la reacción a la una y a la otra pero si por lo que sea hay que ponerlas en el mismo brazo que al menos sea en dos sitios distintos pero no infieren en su respuesta. Ningún problema en dar las dos juntas'.

La duda que planea entre los expertos y así lo han hecho ver CCAA como Galicia o Madrid a Sanidad es si esa tercera dosis de refuerzo es necesaria. Avendaño nos dice que desde la asociaciones científico médicas están siendo cautos. 'No tenemos que precipitarnos en decisiones de la tercera dosis y tenemos que evaluar que es lo que aportan en cuanto a beneficio o prevención de enfermedad grave teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las personas a las que no vamos a dirigir, cual es la situación epidemiológica en ese momento en el país... y cuál es el beneficio real que aporta ese recuerdo. En toda discusión es importante no perder de vista que hay que vacunar a quienes no han recibido ninguna dosis. Desde personas de unos 30 años como en terceros países'.