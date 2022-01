La dopamina determina el aprendizaje en la toma de decisiones, según estudio

Un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha identificado que la dopamina -un neurotransmisor que actúa sobre varias estructuras cerebrales- determina y aumenta el aprendizaje y la motivación durante la toma de decisiones perceptuales.

El estudio ha sido realizado por el grupo de neurociencia computacional de la UAM, liderado por el investigador Néstor Parga, que analizó datos de la actividad de la dopamina registrada en monos (Macaca mulatta) para describir cómo estos aprenden a hacer dicha tarea, y cómo mantienen la motivación para realizarla "a pesar del esfuerzo necesario".

Los registros del experimento fueron realizados por el laboratorio de Neurociencia Cognitiva de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y los resultados han sido publicados recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, según recoge la Autónoma en una nota.

Los autores subrayan que el trabajo tiene un impacto potencial en varios campos, porque podría ayudar a impulsar técnicas de inteligencia artificial como el aprendizaje por refuerzo, y, al mismo tiempo, porque podría contribuir a comprender el papel de la dopamina en desordenes cerebrales, como la enfermedad de Parkinson, la adicción y la esquizofrenia.

En el experimento, los animales tuvieron que comparar las frecuencias de dos vibraciones táctiles, aplicadas sobre un dedo y separadas por tres segundos, en una tarea que requiere guardar en la memoria de corto plazo la primera frecuencia, para determinar si es mayor que la segunda.

El animal comunica su decisión presionando uno de dos botones, recibiendo una recompensa por cada comparación correcta.

De acuerdo con el trabajo, una mayor motivación aumenta los porcentajes de acierto, posiblemente porque mejora la percepción, de forma que cuando el animal se encuentra fuertemente motivado para realizar la tarea, es más probable que decida correctamente y obtenga, así, más recompensas.

Los autores demostraron cómo, de forma crucial, la actividad de la dopamina refleja también el sesgo interno en la percepción.