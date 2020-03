Las donaciones de Amancio Ortega que pueden llevarlo al Premio Princesa de Asturias

Amancio Ortega está siendo uno de los nombres más sonados en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus por la donación. El principal motivo ha sido la donación que ha hecho la empresa fundada por él, ‘Inditex’, para traer la mayor cantidad de material sanitario posible.

La donación de Amancio Ortega por el coronavirus

El empresario gallego, que cumple 84 años este sábado, ha aportado casi millón y medio de mascarillas y 75.000 trajes de protección. Un envío que llegó a España el lunes en un avión y se espera que en los próximos días la empresa textil entregue otras 300.000 mascarillas, guantes y trajes.

Tras conocer estas donaciones del fundador de ‘Inditex’, Amancio Ortega, muchos han querido agradecérselo creando una iniciativa para reconocer al empresario con el Premio Princesa de Asturias. Esta iniciativa, promovida por Miguel Ángel Almagro, cuenta con el apoyo de más de 100.00 personas. Su promotor cree que Amancio Ortega representa los valores que el Rey Felipe VI envió en su mensaje a la ciudadanía, “optimismo y generosidad”.

Otros de los aspectos que destaca para proponerlo como Premio Princesa de Asturias ha sido la disposición de su firma textil para reconvertir sus fábricas para generar productos de primera necesidad relacionados con el ámbito sanitario.

Otras Donaciones de Amancio Ortega

No es la primera vez que el empresario gallego hace donaciones a la sanidad. Amancio Ortega hizo una aportación de 310 millones de euros para renovar material y equipo tecnológico relacionado con los tratamientos oncológicos, en concreto con la radioterapia para pacientes con cáncer. Se trataba del proyecto “Programa de apoyo a la oncología pública” que comenzó en 2015 y tenían la previsión de que terminaría en el 2021.

Fundación Amancio Ortega

El fundador de ‘Inditex’ ha aportado su granito de arena con una inversión de 40 millones de euros a Caritas para ayudar a casi 160.000 familias que sufrieron la crisis económica vivida en España a partir del 2008.

En relación a uno de los objetivos de su fundación 'la educación’, destinó 32 millones de euros a la creación de ocho escuelas infantiles en su tierra, Galicia, para niños de 0 a 3 años. Especialmente en Vigo donde construyó una escuela infantil. Aunque no solo ha contribuido en la educación para los más pequeños, también para alumnos el resto de estudios con el “Programa Becas”. Unos 600 estudiantes de todos los años podían cursar bachillerato en Estados Unidos y Canadá.

El agradecimiento de una enferma de cáncer a Amancio Ortega

Todas las donaciones del empresario han sido criticadas por miembros de Podemos como Pablo Iglesias quien dijo que “una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios". Sin embargo, una enferma de cáncer, Inma Escriche, escribió una carta al que hoy es vicepresidente segundo del Gobierno, agradeciendo a Amancio Ortega su donación para luchar contra el cáncer “la quimio de hoy es un homenaje a Amancio Ortega”. Escriche explicaba que, aunque ella fuera a hacer uso de los equipos que ha donado el empresario, pero a otros sí que les servirá.

Inma no fue la única en expresar su agradecimiento. Ana Luisa Pombo también quiso mandarle un mensaje a Pablo Iglesias tras sus críticas a Amancio Ortega. En el texto explicaba cómo se les para el corazón a los españoles cuando les dicen sus médicos que tienen cáncer, “a partir de ahí, los sentimientos se desbocan, el miedo nos atenaza y el dolor del alma es mucho más fuerte”.

Es en ese momento donde empieza la dura lucha para seguir adelante “nos duele el corazón ante la posibilidad de que un día cualquiera, perdamos la batalla y no podamos ver ya más a nuestros seres queridos”, explicaba Ana Luisa.

Después de contar cómo se sentía librando esta batalla, le dedica a unas palabras a Pablo Iglesias: "Seguro que, si usted fuera un paciente oncológico, no solo no criticaría las aportaciones de Amancio Ortega, sino que besaría el suelo por el que pisa el señor Ortega porque, para los enfermos de cáncer, saber que no estamos solos, que no somos calderilla de cambio electoral y que hay personas generosas que creen en nosotros y apuestan por nuestra vida, eso, no tiene precio.

Además, le dice que pida disculpas al fundador de Inditex porque “nunca se sabe si el destino tiene previsto jugarle una mala pasada".

La Fundación Amancio Ortega

El gallego ha hecho sus aportaciones al sistema sanitario para la renovación de los tratamientos oncológicos a través de su Fundación Amancio Ortega de la que él mismo es el presidente, pero también forman parte de ella su mujer, Flora Pérez y su hija Marta Ortega. El objetivo que se marcó con su creación en 2001 fue “contribuir a la construcción de una sociedad mejor y trabaja con el interés de crear oportunidades en la Educación y en la Asistencia Social”. Estos son los principios en los que se basa la Fundación Amancio Ortega:

La solidaridad para inspirar el intercambio de conocimientos y la cercanía entre las personas.

para inspirar el intercambio de conocimientos y la cercanía entre las personas. La comprensión , principio que lo define como “la guía fundamental del trabajo que reconoce las necesidades e ilusiones de los demás”.

, principio que lo define como “la guía fundamental del trabajo que reconoce las necesidades e ilusiones de los demás”. El compromiso que se trata de “la vinculación real y afectiva con los demás. Conseguir lo mejor de cada uno a través de la constancia y el esmero”.

que se trata de “la vinculación real y afectiva con los demás. Conseguir lo mejor de cada uno a través de la constancia y el esmero”. La laboriosidad es "la capacidad de ofrecer algo por medio del propio trabajo y a la dedicación consciente del mismo”.

es "la capacidad de ofrecer algo por medio del propio trabajo y a la dedicación consciente del mismo”. La autenticidad al "asumir con humildad y honradez las propias limitaciones con la dignidad propia de la entrega al compromiso adquirido”.

al "asumir con humildad y honradez las propias limitaciones con la dignidad propia de la entrega al compromiso adquirido”. La fidelidad que “supone la constante capacidad de innovar para buscar nuevas oportunidades al servicio de la sociedad”

Fundación Amancio Ortega

