El dolor crónico aumenta hasta cuatro veces el riesgo de depresión en personas mayores, según los expertos que participan hoy en las XXVII Jornadas de Actualización en Psicogeriatría organizadas por el Hospital Sagrat Cor y que se celebran en el Hospital San Rafael de Barcelona.

Las jornadas, que han reunido a unos 400 profesionales de todo el mundo, han servido para reivindicar un abordaje integral de dolor y depresión ya que hasta el 13 % de todas las personas mayores presentan depresión y dolor crónico asociado.

El psiquiatra responsable del Programa de Psicogeriatría del Hospital San Jorge de Huesca, Jorge Olivera, ha recordado que la relación entre depresión y dolor es un fenómeno que, a pesar de ser muy prevalente en personas mayores, aun es poco conocido por los profesionales sanitarios no especializados en psicogeriatría.

La importancia de hacer un abordaje integral, que tenga en cuenta la dimensión emocional del paciente y no solo el tratamiento del dolor, ha sido uno de los mensajes que han trasladado los profesionales que han participado en la jornada.

Según Olivera, las personas mayores de 60 años tienen una prevalencia de dolor crónico superior al 55 %, mientras que en las de más de 75 años esta cifra supera el 62 %, muy por encima de los rangos en personas jóvenes, que van desde el 15 al 45 %.

"Dado que el dolor crónico puede aumentar el riesgo de depresión hasta cuatro veces más respecto a personas sin dolor, es muy comprensible que exista una proporción destacada de población mayor con depresión y dolor", ha señalado el psicogeriatra.

Según Olivera, la depresión hace que el umbral del dolor de las personas mayores se reduzca, "creando un peligroso bucle que termina empeorando gravemente la situación de la persona mayor".

"Si no se hace un abordaje integral y atendemos a cada una de las patologías de manera exclusiva y unilateral corremos el riesgo de abusar de los fármacos analgésicos", ha advertido Olivera, que avisa que estos pueden tener importantes efectos secundarios en el caso de los opiáceos.

"También corremos el riesgo de no tratar el componente emocional depresivo que puede ser grave en estos casos, incluso suponer un riesgo aumentado de suicidio en esta población mayor", ha añadido.

Aunque la relación existente entre dolor y depresión es conocida por la literatura científica, "existen publicaciones muy recientes que profundizan en esta cuestión y hay revisiones que comentan la asociación entre depresión y dolor crónico en las personas mayores, con un papel muy importante de la neuroinflamación como mecanismo asociado a ambos procesos", ha precisado Olivera.

Por esta razón, ha agregado el especialista, se está estudiando el uso de medicamentos antiinflamatorios e incluso corticosteroides como potenciadores de los antidepresivos.

El subdirector médico del Hospital Sagrat Cor, Manel Sánchez, también ha destacado la necesidad de poner el foco de atención en el estado anímico del paciente.

"La depresión en personas mayores puede pasar desapercibida, ya que su expresión clínica más frecuente no es la tristeza que se asocia a este trastorno. Muchas veces la persona presenta irritabilidad que el profesional relaciona con una consecuencia del dolor cuando no es así y si no se trata la depresión el paciente no mejora", ha advertido Sánchez.

Además de la relación entre dolor-depresión, durante las jornadas también se han abordado los desafíos clínicos y terapéuticos de la depresión en el anciano, la depresión difícil de tratar en la edad avanzada, la espiritualidad y la psiquiatría de la tercera edad, la dimensión psicológica y existencial del envejecimiento y como esto puede afectar a la personalidad.