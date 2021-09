La reacción de Rosa López cuando Toñi Moreno pide que quiten su canción en pleno directo

Este miércoles, se ha hecho un viral en redes sociales un llamativo momento de Toñi Moreno en 'Gente Maravillosa'. La presentadora contó con la cantante Rosa López como invitada para abordar "un tema que nos afecta a todos, que es el abuso en el trabajo. Los riesgos laborales", explicaba la conductora del espacio.

Sin embargo, a lo largo del programa, la presentadora protagonizó un sorprendente momento de lo que todos se han percatado. Después de visionar una de las cámaras ocultas que lleva a cabo el programa, como es habitual, la comunicadora dio paso a la mujer que había actuado bien sin saber que estaba siendo grabada. Con motivo de la entrada, el equipo del programa acompañó el momento con una canción de Rosa López.

"Y como una estrella de televisión, como se merece, recibimos a nuestra maravillosa", anunciaba Moreno a los espectadores. Alicia Aguilar entró en plató y, muy emocionada, saludó primero a la presentadora y después a la cantante. En ese momento, sonaba una canción interpretada por la propia invitada y, sin darse cuenta de que era de Rosa, la comunicadora pidió que quitasen la canción.

"¿Está qué música es?", exclamaba Moreno, dejando claro que la canción no le gustaba. "Esta música está muy bien, pero...", reculaba la conductora del espacio para no dejar caer que no le agradaba el tema. Fue entonces cuando el equipo del programa le dijo por el pinganillo que era una canción de Rosa López, quien se encontraba en plató como invitada y algo descolocada por la reacción de la comunicadora al escuchar su tema.









La reacción de Rosa

"¡Ah! Entonces, enséñame a bailarla", reaccionaba entonces la conductora del espacio muy sorprendida y consciente de que había metido la pata en pleno directo. De esta manera, la presentadora se percató de su error e intentó solucionarlo bailando con la cantante tras decir ante las cámaras que ese tema no se podía bailar. "Ay, que va", decía Rosa entre risas, sin querer dar importancia a ese incómodo momento.

"Es que digo, esta música está muy bien, pero no se baila", insistía la presentadora de 'Gente Maravillosa' para intentar enmendar su error. En ese momento, la artista se puso a bailar con Moreno al fondo del plató y se limitó a reír, a pesar de ser consciente de los comentario de la comunicadora cuando había sonado su canción.

Toñi Moreno pide que quiten una canción de Rosa delante de ella. #GenteMaravillosapic.twitter.com/hXIDZH5KAn — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) August 31, 2021