La dieta que ha seguido Beyoncé para adelgazar más de 15 kilos: lo cuenta ella misma

Beyoncé es una de las artistas más reconocidas en todo el mundo. Esto le supone una gran exigencia física y psicológica para mantenerse siempre en forma para dar lo mejor de sí sobre el escenario. Hace unos tres años, la cantante norteamericana publicó un vídeo en el que daba todas las claves sobre cómo consiguió volver a su peso ideal y... ¡llegó a perder hasta 20 kilos! Se lo propuso. Y lo consiguió.

Por aquel entonces la cantante quiso perder el peso que cogió después del embarazo de sus mellizos y lo hizo con un régimen que fue diseñado por un reputado entrenador personal. Este 'coach' alimenticio preparó a la artista una dieta que estaba elaborada a base de plantas: frutas, verduras, semillas, batidos y purés que no hubieran sido procesados previamente. Así, y en unos meses, recuperó su peso ideal comiendo raciones pequeñas de verduras y otros alimentos de origen vegetal y acompañó su alimentación de sesiones de entrenamientos que empezaban a las 5:00 de la mañana.









No obstante, y a pesar de haber adelgazado hasta 20 kilos con este dieta, seguirlo fue duro para la cantante. Pero lo consiguió. "Para poder cumplir mi objetivo, me limitaba a no comer pan, ni carbohidratos, ni azúcar, ni lácteos, ni carne, ni alcohol ni pescado... pero ya no es como antes, cuando podía ensayar durante 15 horas seguidas. Ahora tengo hijos. Tengo que cuidar mi cuerpo. Ya aprendí uuna lección muy valiosa". Con esta última dieta, la intérprete comprendió que su salud es muy importante.









De ahí que quisiese volver pronto a su peso. Pero cuidado. Hay que hacerlo siempre con todas las garantías, con un adecuado asesoramiento realizado por expertos y realizando siempre una dieta acorde a cada organismo, calcular el peso que se precisa bajar y más factores individualizados. Esto permitirá alcanzar mucho antes la meta.

Las cuatro claves que necesitas saber para retomar una dieta saludable

La organización y la planificación para la reprogramación alimentaria son fundamentales, apunta Bach, directora del máster universitario de Nutrición y Salud de la UOC. La experta recomienda principalmente seguir estas ocho recomendaciones:

1. Apostar por la variedad y la densidad nutricional. La pirámide de la dieta mediterránea ayuda a saber las proporciones adecuadas. Es necesario dar el máximo protagonismo a las frutas y verduras de todo tipo.

2. Priorizar los alimentos mínimamente procesados y limitar la comida rápida.

3. Consumir con moderación y frugalidad. Controlar el tamaño de las raciones. Usar la medida del plato para no excederse. No comer hasta saciarse. Si se come fuera de casa, intentar mantener las mismas proporciones y hábitos saludables que en casa, y prestar atención a las cantidades. Es aconsejable hacer las cenas más ligeras que las comidas.

4. Leer las etiquetas, si hay dudas en la elección entre dos alimentos parecidos. El sistema de etiquetado nutricional Nutriscore, que se implantó a finales del año 2021 en España y se encuentra en el frontal de los productos envasados, ayudará en la selección. Un código de colores permitirá identificar los alimentos con elevadas calorías provenientes de grasas saturadas, azúcares simples y sodio.