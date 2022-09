La dieta que ha seguido Bertín Osborne para adelgazar más de 10 kilos: lo cuenta él mismo

Bertín Osborne llevaba un tiempo fuera del escenario mediático pero ha vuelto. Esta vez, ha reaparecido en un acto público, durante la entrega de los Premios de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera. El presentador ha recibido un galardón por su buen hacer en el formato que lidera y en el que entrevista a diferentes personalidades públicas de nuestro país.

Además, el intérprete ha asegurado que había acudido porque también iba a estar José Luis Martínez-Almeida: "Cuando me dijeron que venía el alcalde, que es mi amigo... el único 'defecto' que tiene es que es del Atleti, pero ya me han dicho que viene llorado de casa. Me he dicho, sí voy".





Sobre su reaparición también ha llamado mucho la atención es que ha posado frente a los periodistas mucho más delgado, lo cual le ha llevado a confesar que ha perdido diez kilos. Osborne no ha dudado en revelar cómo lo ha conseguido: "trabajar mucho, llevar una vida sana, haciendo mucho deporte y tomando vitaminas". Su intervención ante los medios también ha servido para descubrir cuáles son sus próximos proyectos profesionales y ha asegurado que tiene entre manos "un montón de cosas de otro tipo de trabajo que no tiene nada que ver con esta profesión. Vais a tener monográfico de Bertín todas las semanas y la verdad que estoy un poco cansado".

¿Y el amor? Ha contado Bertín Osborne que ni le da tiempo, ni tiene ganas. Con lo cual, nada. "Me divierto muchísimo con mi profesión, lo paso fenomenal y no tengo nada en la cabeza ni pienso tenerlo en una temporada muy larga, si es que alguna vez llega algo".

Sucedía a finales de octubre del pasado año. Uno de los momentos más importantes de la entrevista llegaba cuando ha hecho referencia a su organización diaria. En este sentido, señalaba que suele madrugar porque se acuesta muy temprano, y que en ayunas se suele meter en el gimnasio privado de su casa para darse una buena paliza. Después, Bertín suele desayunar un sandwich de jamón con un tinto, porque se considera poco aficionado al café





En este sentido, Carlos Herrera se convertía, por un momento, en protagonista del discurso de Bertín Osborne en el programa de 'El Hormiguero', ya que el artista ha desvelado que todos los días le suele mandar un mensaje mientras el comunicador se pone al frente de 'Herrera en COPE': "Me levanto a las 7 y le mando un mensaje a Carlos Herrera para comentarle cómo está haciendo el programa, lo curioso es que me contesta. Yo me acuesto temprano, a veces a las 10 de la noche, pero en la cama oigo la radio, pongo la tele y leo a la vez".

