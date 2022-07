Bertín Osborne frena 'El Hormiguero' para desvelar el mensaje que envía a Carlos Herrera todas las mañanas

El verano es una gran ocasión para recordar los mejores momentos que nos ha dejado la temporada. En esta ocasión, echamos la vista unos meses atrás, para revivir la visita de Bertín Osborne a 'El Hormiguero', durante la cual confesaba el mensaje que envía a Carlos Herrera todas las mañanas.

El artista y presentador de televisión, Bertín Osborne, era el invitado de Pablo Motos en el mes de octubre, cuando acudía al plató de 'El Hormiguero'. El cantante, visitaba el programa de Atresmedia para celebrar sus 40 años de carrera musical. Durante el rato de charla que tenía con Motos, Osborne repasaba diferentes aspectos de su trayectoria profesional y también ha tenido tiempo para hablar de algunos aspectos de su vida personal.

En este sentido, Bertín Osborne señalaba que en este trabajo sus seguidores podrán encontrar composiciones que hizo durante la pandemia en su casa. Sobre ello, el artista aputnaba que llevaba sin componer desde antes de que comenzase con las rancheras: "Tiene ocho temas inéditos que me he currado en la pandemia. No componía desde antes de las rancheras. Antiguamente como viajaba mucho a América, me ponía los cascos y escribía los discos en los aviones. Ahora llevo ya dos años sin ir, así que lo hago en casa".









En relación sus viajes, su paso por el otro lado del Océano Atlántico, Bertín Osborne recordaba su faceta como actor de telenovelas durante su estancia en Miami: "No había visto en mi vida una telenovela, pero vivía en Miami y estaba tieso, no llegaba a fin de mes. Un amigo mío me dijo que nos habían llamado de Televisa para hacer una telenovela, pero no sabía que eran tan largas, a los tres meses le dije al director si me podía matar, conseguí que me despeñaran con un coche por un acantilado. México es el país más mágico del mundo".

También tenía la oportunidad de hablar sobre su carrera de empresario: "Participo en algunas empresas con cosas interesantes, pero importantes son dos. Tengo una bodega del siglo XIX en Rioja, pero la he cerrado".

Bertín Osborne desvela el mensaje que envía todas las mañanas a Herrera

Pero uno de los momentos más importantes de la entrevista llegaba cuando ha hecho referencia a su organización diaria. En este sentido, señalaba que suele madrugar porque se acuesta muy temprano, y que en ayunas se suele meter en el gimnasio privado de su casa para "darse una buena paliza". Después, Bertín suele desayunar un sandwich de jamón con un tinto, porque se considera poco aficionado al café.

En este sentido, Carlos Herrera se convertía, por un momento, en protagonista del discurso de Bertín Osborne en 'El Hormiguero', ya que el artista ha desvelado que todos los días le suele mandar un mensaje mientras el comunicador se pone al frente de 'Herrera en COPE': "Me levanto a las 7 y le mando un mensaje a Carlos Herrera para comentarle cómo está haciendo el programa, lo curioso es que me contesta. Yo me acuesto temprano, a veces a las 10 de la noche, pero en la cama oigo la radio, pongo la tele y leo a la vez".

Este recuerdo de Osborne y Herrera ya forma parte de los mejores de los últimos meses, y recuerda, a partir de septiembre, arranca una nueva temporada de 'Herrera en COPE' con toda la actualidad y el mejor entretenimiento.