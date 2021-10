DGT: las sanciones que vienen por algo que haces en cada adelantamiento

Cuando vamos por una carretera de doble sentido hacemos lo que nos han enseñado en las autoescuelas. Es decir superar en 20 km/h la velocidad máxima en cada adelantamiento. Esta norma está siendo objeto de debate en la nueva ley de tráfico. El gobierno quiere prohibirlo con idea de equiparar nuestras normas a las de otros países europeos, donde no se puede hacer esta maniobra de adelantamiento a mayor velocidad.

Moncloa confía en sacar adelante la ley, pese a un error

Y es que el texto de la ley, por un error de un diputado en la votación, ha sido enmendado en lo que a esta normativa específica se refiere. Aun así, el Gobierno confía en sacar la ley adelante con otras muchas novedades:

Si te pillan utilizando el móvil al volante habrá que pagar 200 euros, además te quitarán 6 puntos

Si no llevas el cinturón la sanción será de 4 puntos

Si llevas un detector de radares, además de los 200 euros de multa, se te quitarán 3 puntos

Como decimos, el Gobierno no pierde la esperanza de sacarla adelante. Y es por lo que nos preguntamos en COPE, ¿qué implica prohibir esa velocidad extra en los adelantamientos? Hemos hablado con el doctor en Ingeniería Industrial y experto en la materia, Juan José Alba.

Experto no entiende la postura del Gobierno con la nueva ley

El experto consultado por COPE asegura que no le encuentra "ningún sentido lógico a suprimir ese margen, la lógica es que se quieran prohibir de facto los adelantamientos en las carreteras. No nos parece una medida adecuada", ha denunciado.





Para Juan José Alba la situación que se vive en nuestro país es inédita: "No lo conozco en ningún país del mundo. El único dato que se está dando es el de colisiones frontales y que esta medida quiere resolver este problema. Habría que ver cuántas de esas colisiones frontales han sido fruto de un adelantamiento, pero es una información de la que no se dispone", ha criticado.

Los adelantamientos deben depender según el doctor en Ingeniería Industrial consultado por COPE del propio conductor: "A nadie le obligan a adelantar, tiene que ser una opción, si me fijan un límite de velocidad, tengo que poder adelantar con seguridad. Se va a crear una situación más peligros para adelantar y eso no puede ser. Hay que preparar le maniobra y nos preocupa que en la formación a futuros conductores no sabemos si se practica o no. Es una maniobra compleja. No hace falta acceder a los números, es de sentido común", ha razonado.





"Pensamos que sería bueno explicar a otros países por qué esta norma es buena, que está en el saber popular y que se entiende. En este caso creemos que sería muy interesante explicarle a otros países europeos. No tenemos que estar haciendo siempre lo que hacen otros", ha terminado por explicar un Juan José Alba que no termina de comprender la nueva ley que el gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar y con la que muchas de las cosas que hacemos al volante se verán modificadas.