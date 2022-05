La DGT avisa: estas son las trampas de los conductores para dar negativo en drogas

Según el Censo de Conductores, en el año 2020 había 27,2 millones de personas que tenían el permiso de circulación. Es decir, somos muchas personas las que conducimos en nuestro país y un gran número de individuos utilizan "técnicas" para no superar la cifra permitida en el control de alcoholemia y drogas. Sin embargo, hay que tener mucha precaución al volante, un mensaje que no se nos deja de repetir a través de campañas de publicidad. Y es que, solo en 2021, fallecieron 1.004 personas en España en un accidente de tráfico.

En la prueba te hacen soplar por un medidor llamado alcoholímetro y, en caso de que superes los 0,25 miligramos por litro de aire respirado o 0,5 gramos por litro en sangre, la multa que te puede caer es grande. Nada más y nada menos que desde 500 hasta 1.000 euros, llegando incluso a poder ser condenado de entre tres y seis meses de prisión, así como de seis a doce meses de servicios a la comunidad. Por lo tanto, no hay que tomarse a la ligera el hecho de conducir ebrio. Y ya no es solo por el dinero que tendrás que desembolsar, si no también por los daños que puedes causar a otros conductores que no tienen la culpa o a ti mismo en un accidente de tráfico.

Trucos ineficaces

No obstante, no para todas las personas las tasas máximas permitidas son las mismas. En el caso de los conductores noveles, es decir, durante el primer año desde que aprobaron el permiso de conducción, su tasa es de 0,15 miligramos por litro de aire respirado o de 0,3 gramos por litro en sangre. Estas son medidas que hay que tener en cuenta, aunque es recomendable que siempre que cojamos el coche nuestra tasa sea de 0,0. Puesto que es más seguro y porque los controles de alcoholemia son cada vez más frecuentes.

Sin embargo, sigue habiendo individuos que deciden conducir pese a haber bebido y emplean unos métodos que consideran efectivos para no superar el límite establecido en el código de circulación. Entre estos se encuentran: esperar una o dos horas para que los efectos del alcohol o las drogas disminuyan, consumir bebidas que contengan cafeína, así como abundante agua, sudar y hacer deporte. Pero no hay que olvidar que en el año 2020, la DGT registró que un 48,7% de las personas que fallecieron al volante habían ingerido alcohol, drogas u otro tipo de psicofármacos, una cifra más alta (3,2%) que el año anterior.

Aun así, las autoridades confirman que ninguna de las técnicas que se han puesto "de moda" para rebajar los niveles en sangre del alcohol o las drogas no sirven para nada, puesto que las tasa que aparezca en el medidor no va a disminuir por mucho que queramos. Por ello, lo más prudente es que, si vamos a conducir, no tomemos ningún psicotrópico que pueda afectarnos a la hora de maniobrar o mantener la atención en la carretera. Para concienciar sobre esto, la DGT ha publicado en sus redes sociales que los diferentes métodos son ineficaces.