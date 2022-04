Hasta 100 millones al año: esto es lo que recauda la DGT por una multa más común de lo que parece

Actualmente, tener un coche supone un gran gasto económico, por ejemplo si se sufre un accidente con otro vehículo. Muchas veces, solo con firmar un parte amistoso con el otro dueño, todo se arregla y se encargan nuestros seguros. Pero cada vez hay más automóviles que no los tienen en regla. En España, 1 de cada 11 coches no tienen en vigor su seguro. Esto supone que son 3 millones de vehículos, el 9% de todos los que hay en nuestra nación.

La DGT dice que cada año se recaudan casi 100 millones de euros con las 130 mil multas que ponen las autoridades por conducir sin seguro. Estas cifras son el doble que si un conductor coge su coche bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Las multas por la ausencia de seguro van desde los 600 euros hasta los 3.000. El precio varía dependiendo del tipo de vehículo que se trate, las circunstancias y si ha causado algún perjuicio. La ley impide que los conductores puedan circular sin seguro.

Diferencias entre ciudades

Si la policía se encuentra un vehículo que no cumple las normas, lo inmovilizará hasta que se ponga en orden el papeleo. En el caso de que nadie reclame el coche en un plazo de dos meses o abona los gastos, se considerará "residuo sólido urbano" y la grúa lo llevará al desguace. Las ciudades donde hay más automóviles sin seguro son: Melilla (23%), Ceuta (18%), Almería y Baleares (13%), Girona, Granada y santa Cruz de Tenerife (entre un 10 y un 12%).

Pero también hay que mencionar aquellos lugares en los que parece que los conductores sí llevan al día sus seguros: Guipúzcoa, Navarra y Madrid (se calcula solo un 6% sin asegurar). Agustín Patricio, un corredor de seguros comenta que hay un elevado porcentaje de coches que no paga su seguro, según él, se podrían clasificar a los conductores en cuatro grupos (con acciones de menor a mayor importancia):

El tomador le devuelve el recibo y el dueño del vehículo es desconocedor de ello.

Hay errores administrativos. Por ejemplo, el concesionario que nos vende el coche le da unos papeles que corresponden a otro.

Particulares cuyo automóvil no está circulando (se encuentra en una finca o garaje), pero en el parque móvil aparecen como activos.

Casos en los que la economía financiera no puede permitirse abonar la prima y lo va posponiendo meses e incluso años. Si le coincide con que tiene que pasar la ITV, tampoco realizan la revisión.

Agustín recomienda que si tenemos un accidente con un coche que no lleva su seguro a terceros en regla, lo primero que debemos hacer es llamar a las autoridades para que lo retiren de las vías públicas. "Entonces será nuestra compañía de seguros quien lo gestionaría a través de la comprobación del fichero informativo de vehículos asegurados. Vería si carece o no del seguro obligatorio y ya lo reclamaríamos al Consorcio de Compensación de Seguros, que nos lo abonarían". Después, sería el Consorcio quien se encargase de pedirle el dinero al dueño del coche.

Cuidado con los registros oficiales

En la provincia de Madrid hay 291 mil vehículos sin seguro, Barcelona cuenta con 309 mil y en Valencia hay 149 mil. Estas cifras son bastante importantes. Para resolver si hay más casos de coches no asegurados en grandes ciudades o en pueblos, dos comisarías nos darán la respuesta. Una pertenece a Zaragoza (quinta ciudad más poblada de España), cuyo subinspector, Valentín Sánchez dice que"no disponemos de unos datos concretos que nos hagan predecir que en una zona determinada se tengan más seguros o no. No hay ninguna característica diferenciadora".

Por otro lado, en la policía local de Benavente (Zamora), Rafael Fernández, jefe de la policía asegura que "claro que hay vehículos sin seguro, pero entre un 90 y 95% de los coches están asegurados". Lo que es cierto es que cada vez hay más coches que circulan sin su seguro. Por este motivo, hay que tener ojo con los registros oficiales, ya que puede ser que los datos estén mal escritos y, aunque el seguro esté pagado, recibimos la multa. En este caso, deberemos aportar el documento de la aseguradora para que se demuestre que ha sido un error administrativo. El fichero oficial, llamado FIVA, es el único que sirve a la hora de poner este tipo de sanciones.