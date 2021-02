La DGT avisa: el elemento del coche que te puede costar 200 euros si no lo usas bien

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado esta semana a los conductores de que, de usar de manera incorrecta uno de los elementos básicos del coche, podría acarrearnos multas de hasta 200 euros a cada vehículo. De igual manera, la Guardia Civil ha publicado un post en Twitter en el que explica detalladamente a los conductores cómo deben hacerlo correctamente para que no terminen recibiendo la multa.

Todo ello en un arranque de año especialmente interesante para los conductores, muy pendientes de la nueva normativa de Tráfico que busca endurecer las medidas. Una de las novedades en este 2021 es que la DGT multará con hasta 500 euros a las personas que tengan un detector de radares, aunque no le estén utilizando en ese momento. De igual manera, el Ministerio ya ha puesto fecha para la obligatoriedad de las luces v-16 en sustitución de los triángulos de emergencia para los accidentes: 2024. Además, subirán hasta 6 los puntos que restan en el carnet usar el teléfono móvil, aunque el vehículo esté estacionado.

El aviso de la DGT: 200 euros por usarlo mal

Y es que, a través de las redes sociales, la Dirección General de Tráfico especifica que el reglamento de circulación establece que es “obligatorio el uso de estas luces antiniebla cuando existan condiciones meteorológicas que reduzcan la visibilidad”. Se da el caso que la mayoría de conductores tienen incorporado este complemento en el vehículo, pero no siempre lo usan correctamente.

Por lo tanto, usarlo o no hacerlo de manera correcta está tipificado como infracción grave y puede suponer sanciones de 200 euros, aunque, eso sí, no conlleva la pérdida de puntos del carnet. De modo que, si no queremos pagar las 3 cifras, hay que estar muy atentos a los propios consejos de Interior.

Cómo evitar la multa

Por su parte, la Guardia Civil, también a través de Twitter, ha publicado una imagen en la que especifica cómo tenemos que emplear los faros antiniebla si no queremos que nos den el alto para multarnos. Concretamente, la imagen de la benemérita aclara que, de encontrarse niebla ligera, sólo tenemos que activar los faros delanteros. Eso sí, si aumentase la densidad, tendríamos que poner también los pilotos traseros.

En el caso de que nos encontremos con lluvia no sería necesario activarlos si es llovizna pero, ojo, si comienza a volverse intensa o fuerte hay que activar ambos. Este es, precisamente, uno de los casos más habituales de multa entre los conductores. Y, a pesar de que Filomena dejó de azotar a la capital, el invierno sigue dejando nevadas en el resto del país. Por ello, en esos casos activaríamos los faros delanteros si es débil, ambos si es de alta intensidad.

También tenemos que tenerlos en cuenta si hay humo en la carretera, y también dependiendo de la intensidad, activaremos ambos o sólo los delanteros.