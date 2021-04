DGT: el anuncio que aclara si nos pueden multar por no usar la mascarilla dentro del coche

La Dirección General de Tráfico se ha pronunciado al respecto de una de las polémicas que se ha producido en los últimos días y que tienen relación directa con la norma de tráfico: cuál es la norma que regula el uso de mascarillas dentro del vehículo y las posibles sanciones económicas que pueden derivar de un mal uso de estas.

Las mascarillas se ha convertido en el principal completo en la vida cotidiana para protegernos de un posible contagio. Su uso se ha generalizado en todos los ámbitos de la sociedad, siempre que no se pueda asegurar la distancia de seguridad óptima. En este sentido, muchos ciudadanos han compartido en sus redes sociales las dudas respecto a su uso dentro de los coches, ya que si vas acompañado es muy complicado mantener la distancia con los otros pasajeros, una situación que a muchos les ha provocado cierta preocupación por si el día de mañana reciben una multa económica por no hacer un uso correcto de ella.

La DGT se pronuncia

Por ello, la Dirección General de Tráfico ha publicado un mensaje en sus redes sociales que aclara todas las dudas, y que sirve para que los conductores de nuestro país sepan qué deben hacer cuando se ponen delante del volante o en el asiento del pasajero. "El uso de la mascarilla es una cuestión de salud pública. Por tanto, su no uso no es una infracción de Tráfico y no es sancionable por la DGT, ni con multas ni con punto", ha publicado la entidad a través de su cuenta de Twitter.

En relación con noticias aparecidas sobre denuncias a conductores por no usar mascarilla, #DGT informa



▶️ El uso de la mascarilla es una cuestión de salud pública. Por tanto, su no uso no es una infracción de Tráfico y NO es SANCIONABLE por DGT, ni con multa ni con puntos. pic.twitter.com/QOa7qbrSkY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 7, 2021

"No hay ningún artículo en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, ni en los reglamentos que la desarrollan, que recojan que no llevarla, quitársela o demás acciones con la misma sea un precepto infractor y mucho menos que lleve aparejado a la perdida de puntos".

Las multas sí pueden ser de carácter sanitario

Uno de los principales matices de esta cuestión es que el reglamento de la Dirección General de Tráfico no recoge sanciones respecto a este caso, pero la infracción sí se puede producir por una cuestión sanitaria. Es decir, el uso de mascarilla en el coche sí es obligatorio siempre que viajen en él personas que residan en domicilios diferentes, tal y como registra el Real Decreto de Nueva Normalidad: "Será obligatorio el uso de la mascarilla en transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos no conviven en el mismo domicilio".

