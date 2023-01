La DGT advierte sobre la precaución que debes tomar cuando nieva: puede suponer una multa de 200 euros

El temporal de nieve, que afecta ya a muchas zonas de España y que está empezando a causar estragos. Según informó la Dirección General de Tráfico (DGT) el martes 17 de enero de 2023, hasta 30 vías de la red principal estaban afectadas en su circulación, incluyendo numerosas autopistas y autovías. En total, más de una veintena de carreteras de la red principal están afectadas por la nieve. En ellas es obligatorio el uso de cadenas, mientras que, en la red secundaria, hay varias vías que están cortadas al tráfico.

Ante esta situación, la DGT recomienda que prestemos especial atención a las señalizaciones de los paneles y a las indicaciones de los agentes, sin olvidarnos de extremar las precauciones en las áreas y vías afectadas, teniendo siempre a nuestra disposición las cadenas para la nieve o los neumáticos de invierno.

La DGT también ha establecido una serie de medidas en algunas carreteras, que se podrán ir ampliando con el paso de las horas, como las restricciones de circulación a vehículos pesados y/o que no cuenten con cadenas o neumáticos de invierno. También, entre otras medidas, están las limitaciones de velocidad de circulación, la prohibición de adelantamientos, cortes totales de forma preventiva o el seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Además, desde la Dirección General de Tráfico ofrecen una serie de consejos y recomendaciones a seguir para todos los conductores, que deben respetar:

Dejar libre el carril izquierdo, con el fin de permitirle el paso a los vehículos de conservación de carreteras y a los quitanieves.

con el fin de permitirle el paso a los vehículos de conservación de carreteras y a los quitanieves. Prestar atención a las señales de los paneles de mensajes variables y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

y a las indicaciones de los Extremar las precauciones cuando circulemos por las áreas y vías afectadas . También tenemos que disponer de los medios y el equipamiento necesario y adecuado para transitar con seguridad, como las cadenas para la nieve o los neumáticos de invierno.

. También tenemos que y adecuado para transitar con seguridad, como las cadenas para la nieve o los neumáticos de invierno. Conocer el código de colores de la nieve y sus condiciones de circulación.

En el caso del primer consejo, se trata de una obligación en condiciones de nieve. Cuando circulas mientras está nevando, debes ir, siempre, por el carril derecho. Es decir, como explica el experto en motor, Alfonso García, "en caso de nevada, los conductores estamos obligados a dejar libre el carril izquierdo". Esto se debe a que por él tienen que poder circular los vehículos de emergencia, así como las máquinas quitanieves. Además, ignorar esta norma supone una multa de 200 euros.





¿Qué es código de colores de la nieve?

Para esta última recomendación, la DGT cataloga el estado de las carreteras con nieve en función a diversos colores que usa para clasificar el estado de estas y que traen una serie de normas y prohibiciones que tenemos que conocer y seguir. Estos colores son el verde, el amarillo, el rojo y el negro, siendo este último el más peligroso de todos.

Nivel verde

Este nivel se usa para las carreteras que comienzan a verse afectadas por las primeras nieves. La limitación de velocidad es de 100 kilómetros por hora en autovías y autopistas, y de 80 kilómetros por hora en el resto de vías. Los camiones tienen que circular por el carril derecho y no pueden adelantar. Hay que evitar los puertos de montaña, extremar la prudencia y estar atentos al parte meteorológico.

Nivel amarillo

Este nivel se utiliza cuando la nieve está dejando las carreteras un poco cubiertas. Hay que tener cierta precaución, porque se prohíbe circular a los camiones y vehículos articulados. Los turismos y autobuses no pueden circular a más de 60 kilómetros por hora y, tenemos que evitar las maniobras bruscas y reducir la velocidad en las curvas y en los descensos.

Nivel rojo

Cuando tenemos este nivel es que las carreteras ya están cubiertas de nieve. Los vehículos articulados, camiones y autobuses tienen prohibido circular. No se puede rebasar a los vehículos que están inmovilizados si no se tiene la seguridad de poder continuar la marcha. Es obligatorio circular con cadenas o neumáticos especiales para la nieve como máximo a 30 kilómetros por hora.

Nivel negro

Este nivel es activado cuando el nivel de espesor de nieve en las carreteras es mucho. Además, cuando este nivel se pone en marcha, la circulación de vehículos (del tipo que sean) está prohibida. En el caso de que un coche circule y se quede bloqueado en la carretera, tiene que utilizar la calefacción del motor y, si no hay refugio, no abandonar el vehículo. Además, para no obstaculizar el paso de los quitanieves, hay que aparcar lo más cerca posible de la orilla de la vía.