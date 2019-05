Descubre el significado de Archie, el nombre elegido por Meghan Markle y el Príncipe Harry para su primer hijo

Por fin se ha dado a conocer el nombre del nuevo bebé de la familia real británica. Los duques de Sussex han decidido poner de primer nombre a su primogénito Archie y de segundo Harrison, queriéndose diferenciar del resto de la familia eligiendo nombres menos comunes dentro del Palacio de Buckingham.

El origen y el significado de este nombre resulta peculiar desde el punto de vista de los españoles, pero es muy común entre la población británica. El nombre es un diminutivo de Archibald, hombre valiente, genuino, audaz y con una gran confianza en sí mismo. Tiene toda las papeletas de convertirse en una pieza importante dentro de la familia, a pesar de que por el momento no va a heredar ningún título oficial por petición expresa de sus padres.

Fue introducido en Gran Bretaña por los franconormandos en el siglo XI, y por lo menos hay 285.000 personas en todo el mundo que se llaman así, un 0,004% de la población mundial. Como curiosidad, el nombre real de Cary Grant, uno de los actores más populares de Hollywood, era Archie Leach, por lo que este bebé no es es el primer británico, ni el último, en llamarse así. Quién sabe si este dato ha podido influir en la decisión de los duques de Sussex para decantarse por este nombre tan fuera de lo normal entre la familia Real.

The Queen and The Duke of Edinburgh were introduced to the newborn son of The Duke & Duchess of Sussex at Windsor Castle. Ms Doria Ragland was also present. The Duke & Duchess of Sussex are delighted to announce that they have named their son Archie Harrison Mountbatten-Windsor. pic.twitter.com/PaHVhPlUl5