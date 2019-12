El descomunal error ortográfico de Anabel Pantoja con una mudanza de por medio

Anabel Pantoja ha anunciado una importante noticia sobre su vida a todos sus seguidores a través de Instagram. Sin embargo, esta ha pasado desapercibida: los usuarios se han fijado mucho más en la imagen que acompañaba al correspondiente texto. Como la sobrina de Isabel Pantoja se va a vivir a Canarias con su pareja, ha tenido que hacer una mudanza considerable. Con un grave error ortográfico que ha llamado la atención de todos en una de las cajas que ha utilizado para guardar sus cosas.

“No todo es ir a la playa y el postureo. Llegó la hora de la verdad. Hoy empezamos nueva etapa y yo no he querido dejar nada atrás. Bueno sí, mi ciudad, mi gente, mi barrio y todo lo que viví hasta los 33 años. Espero poder disfrutar igual aquí. No quiero mirar atrás y ver Sevilla porque se me hace un nudo en la garganta. Te digo hasta luego y nos vemos pronto. Os quiero familia y amigos. Os amo”, ha escrito para anunciar que se muda a otra ciudad, dejando atrás su vida en la ciudad andaluza.

De lo que no se ha percatado es de que en una de las cajas que ha utilizado para la mudanza ha escrito mal la palabra jerséis, escribiendo “gerseis” empezando la palabra con g en vez de con j, que es lo correcto. Este grave error ortográfico ha sido muy comentado por sus seguidores, que no daban crédito a lo que estaban leyendo. “¿Lo has escrito tú?”, preguntan muchos de ellos. Otros muchos se han pensado que se trataba de una inocentada, ya que lo publicó el 28 de diciembre, pero parece ser que va en serio, ya que han hablado de ello en varios programas de televisión como 'Socialité'. ¿Desmentirá la noticia de su mudanza o realmente ha dado este gran paso en su vida?