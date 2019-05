Desarrollan un nuevo método para diagnosticar la enfermedad de Farber

ENFERMEDADES RARAS

Científicas del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC) han desarrollado un innovador método para diagnosticar enfermedades asociadas a mutaciones de la enzima ceramidasa ácida, como la enfermedad de Farber, una patología hereditaria rara para la cual no existe tratamiento.,El trabajo, que publica la revista "Journal of the American Chemical Society", ha sido dirigido por Gemma Fabrias y Gemma Triola, investigadoras del CSIC en el IQAC.,Triola ha explicado