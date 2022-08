Desafía a la Ley de Murphy con una tostada y unos zapatos y se lleva una lección con un millón de visitas

El ser humano siempre se pone desafíos cada vez más duros. Es un afán que tenemos por conseguir romper los límites que la vida nos pone en el camino. Aunque, en la mayoría de ocasiones, la moraleja habitual indica que era mejor no hacer nada a intentar ‘trolear’ a las leyes vitales. Como, por ejemplo, la Ley de Murphy. Posiblemente, el conjunto de normas más complejo que existe en la faz de la Tierra. Y es que la propia ley ya lo dice: “Si algo malo puede pasar, pasará”. Así que, lo más recomendable es no enfrentarte a la Ley de Murphy y dejar que todo siga como estaba.

No obstante, si tus ganas de desafiar los límites de la vida no se han marchado y pretendes seguir con tu plan, quizás el caso de esta persona podría hacerte cambiar de opinión. Uno de los ejemplos muy claros de la Ley de Murphy es la tostada con mantequilla y/o mermelada. Se dice que, si se cae una tostada al suelo, caerá por el lado en el que se encuentra la mantequilla o la mermelada. Y es verídico. Da igual las veces que lo intentes, siempre caerá por la parte untada. Esa es la más famosa, pero le sigue otra, que es que si tiras tus zapatos con suela plana -no valen tacones- siempre caerán de pie. Como mucho uno de los calzados podría quedarse de lado, pero los dos es complicado.

Pues bien, en Internet se ha viralizado un vídeo en el que una persona intenta, literalmente, ‘trolear’ a la Ley de Murphy. Su objetivo era romper los límites de esta norma colocando una tostada con mantequilla sobre un zapato de suela plana y lanzándola para ver si de esa manera o bien la tostada de se daba la vuelta sobre el zapato o era el zapato el que caía doblado. Algo rebuscado, pero original. No obstante, el resultado, quizás, no era el que esperaba esta persona. Para mantener pegada la tostada sobre el calzado, utilizó una cinta adhesiva. Pero, al lanzarla al suelo, la tostada se despegóy cayó por el lado de la mantequilla, mientras que el zapato cayó de pie.

No se puede luchar contra el orden natural de las cosas pic.twitter.com/OScRf2pZwN — Google Bizarro (@google_bizarro) August 10, 2022





El vídeo fue publicado por una cuenta de Twitter llamada ‘Google bizarro’, donde se dedica a publicar contenidos parecidos a esto. Lo curioso es que ya ha alcanzado más del millón de visitas y tiene 57.800 ‘MeGustas’ y más de 7.000 ‘ReTweets’. Eso sí, lo más seguro es que dicha cuenta no sea la autora de este vídeo. Los usuarios además han querido reírse un poco de este vídeo ofreciendo otros ejemplos, como el de colocar una tostada con mantequilla o mermelada sobre un gato para obtener así “energía infinita”. Se dice que los gatos caen siempre de pie, así que, si enganchas a un gato con una tostada en un generador, tendrías una fuente de energía. Algo que no podría pasar nunca, pero ahí es donde reside la gracia del chiste. Por si fuera poco, un grupo de actores realizaron un vídeo ficticio recreando este mismo experimento, donde también ha conseguido millones y millones de visitas en la red.