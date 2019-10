Deporte y amigas, la mejor combinación para llegar al 100% a tu boda

MADRID, 29 (CHANCE)

Todos aquellos que hayan organizado una boda saben que los meses previos pueden ser muy extenuantes. Cientos de detalles que preparar, incertidumbre, nervios... un cúmulo de emociones que debemos saber gestionar para llegar perfectos a ese gran día.

Por ese motivo, los especialistas de Bodas.net han querido formar parte de una fiesta muy especial junto a Clandestinemood, la primera empresa que organiza eventos deportivos clandestinos que potencia el empoderamiento de las chicas, ideada y liderada por Tammy Iban. Este evento tan especial estaba centrado en las sesiones de yoga y HIIT, dos modalidades deportivas perfectas para estar al 100% el día de tu boda. Y es que las parejas tardan una media de doce meses en organizar su boda, según Libro Imprescindible de las Bodas, escrito en colaboración con el profesor de ESADE Carles Torrecilla, Google y Bodas.net.

Mientras el yoga calma tu mente y tu cuerpo de todo el estrés que se vive los meses previos, el HIIT (High Intensity Interval Training) es la última tendencia en el mundo fitness y consiste en un entrenamiento por intervalos de alta intensidad, adaptándose a cada persona. Así conseguirás mantener la línea y llegar con una forma física ideal para bailar hasta el amanecer.

Además de estas sesiones deportivas, las invitadas a este evento pudieron disfrutar de distintas masterclass y de asesoramiento de la mano de los mejores expertos. También hubo una zona de pop ups en la que distintas marcas, todas relacionadas con el sector nupcial, estuvieron presentes en el Clandestinemood by Bodas.net: Bobbi Brown (maquillaje), Marta Carriedo Collection (joyería), Otaduy (vestidos de novia a medida), Urvan (plataforma de belleza a domicilio), Lashes & Go (belleza especializada en extensiones de pestañas), Verbena (complementos de moda), Mr. Foodlife (catering), Rafa Marín Photography (fotógrafo nupcial y familiar), Begonia Flores (decoración floral), Nathalapa Estudio (moda invitadas), The Soft Shock (invitaciones), Luces de Cuento (iluminación), Red Velvet (wedding planner), OneFit (plataforma deportiva) y Beba Events (repostería).

A esta fiesta tan especial no quisieron faltar influencers tan conocidas como María F. Rubíes y Sonia Marí Andrés o Bea Eguiraun, Celia Álvarez, Marta Blanco, Marta de Miss Herisson, María Urbaneja, Laura Guerrero, Covi Riva, Miriam Arvay, María Guillén, Laura Esteban y Lucia Aycart. Todas ellas disfrutaron de este evento único en la Finca Casa de Oficios.