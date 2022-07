La delicada situación de las academias de enseñanza: "Los próximos años serán críticos para el sector"

Toca remontarse hasta mediados del pasado mes de noviembre para poder entender la actual situación. Como suele ser habitual con la llegada de un nuevo equipo de gobierno al poder, el sistema educativo español se ve inmerso en una metamorfosis que solo el tiempo dicta si finalmente se convierte en la esperada mariposa. Aunque esto pueda empezar a resultar ya habitual entre los españoles, lo cierto es que la última gran modificación no dejo indiferente a nadie. Las nuevas medidas instauradas, categorizadas por muchos de transgresoras, han supuesto una revolución en base a lo que había hasta el momento. El protagonista de esta historia tiene nombre propio y no es nada más ni nada menos que la denominada Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE).

Dentro del paquete de nuevas medidas, la variedad de modificaciones plantea un panorama totalmente nuevo. De entre todas ellas, dos se destacan por encima del resto. En primer lugar, la supresión de los exámenes de recuperación en lo que al periodo de cursos de la ESO se refiere. Tras el aplazamiento de septiembre hasta junio, el paso a la no reevaluación, en ninguna fecha, de las competencias adquiridas por los alumnos de forma cuantificable es una de las medidas que más revuelo ha generado en todos los ámbitos que conforman este sistema. Resultante de esto, como ya saben, surge la posibilidad de pasar de curso con varias suspensas. En segundo lugar, cabe resaltar la posibilidad de obtener el título de bachillerato pese a tener una asignatura no superada. La indignación y el desconcierto rodean a todos los agentes que componen la educación española, desde profesores hasta los alumnos, pasando por los propios padres. Pero sin duda alguna, una de las grandes afectadas de esta nueva era en la educación española son las academias de enseñanza. Su sistema de negocio, basado en gran parte en la ayuda a estudiantes que no conseguían alcanzar el cinco en algunas asignaturas, se ve seriamente alterado.

Para conocer más en profundidad la situación actual de las academias de enseñanza españolas, además del futuro cercano que se les presenta, Antonio Barbeito, presidente de la Asociación de Academias de Enseñanza de Madrid, mayormente conocida como ASCADE., atiende a COPE.

"La verdad es que está habiendo demasiadas reformas educativas. Demonos cuenta que la educación siempre es una situación en la que hay demasiados cambios políticos cuando hay cambios de gobierno, entonces no hay una estabilidad que podemos decir que sea sostenible en el tiempo. Entonces, cuales el problema que efectivamente se están tomando medidas excesivas que, a nuestro juicio, no son positivas para lo que es el futuro de la educación de los alumnos españoles. Por lo tanto, si la pregunta es: ¿os estáis enterando bien de todos los cambios que está viendo? La respuesta es ni siquiera en los propios colegios", expresa Barbeito sincerándose sobre si son capaces de entender y saber todos los cambios resultantes de la situación tan cambiante que vive el sistema educativo español.

Para poder entender la situación actual toca remontarse hasta al año 2018, punto de origen del gran conflicto ético que existe actualmente sobre este sector. Esta fecha es tan señalada ya que en dicho periodo se produjo la modificación de las fechas de recuperaciones finales: los exámenes pasaron de septiembre a junio. Además de para los propios alumnos, dada la reducción de tiempo de preparación, el problema se puso en el tejado de las academias de enseñanza, ya que gran parte de su existencia se debe a este proceso. "La verdad que fue un golpe durísimo para el sector para el sector de las academias de educación. Hay darse cuenta de que el verano es en torno al 30% de la facturación anual. Es cierto que ese volumen de negocio se ha redistribuido a lo largo del año, pero nunca se ha recuperado los números que había previos a 2018. Entonces la realidad es que ha sido un golpe muy fuerte, que además este año también ha tenido su continuidad con la supresión de la convocatoria de junio", afirma el presidente recordando las consecuencias de tan dramatica medida para su negocio. Asimismo, fuera de lo empresarial. Antonio Barbeito ratifica que "como padre esta preocupado por sus hijos" dada la falta de homogeneidad de este tipo de medidas entre los distintos institutos.

"Lo que hay es un periodo de incertidumbre increíble. Nos adentramos en unas épocas convulsas con las subidas de tipos de interés. La gente puede que tenga menos renta propia para poder destinar a cosas tan importantes como es la educación de sus hijos. Estamos hablando de que hay mucha gente que contrata sanidad privada y mucha gente que contrata educación privada, no porque la educación pública sea mala, sino porque quieren darle "un plus" a sus hijos con otro tipo de modalidades de estudios que no se puede cursar en la pública simplemente por una cuestión de espacio y de tiempo de los propios docentes. Entonces lo vemos con preocupación porque son muchos cambios que, a nuestro juicio, en base a nuestra experiencia, no van mejor. Si las cosa van a mejor nos adaptamos, pero en esta situación, por ejemplo, ven que no van a repetir y suspender, entonces no se destina tanto esfuerzo a la educación", manifiesta el máximo responsable de ASCADE admitiendo así su preocupación por como se esta gestionando todo esto.

Desde la asociación se tiene identificado de forma muy clara cuales son los problemas del nuevo sistema educativo implantado. Para contrarrestar las posibles deficiencias que esta pueda generar durante su desarrollo, Barbeito enuncia que las academias " seguirán trabajando todo lo posible para traer más alumnos a nuestro centros y así mantener este nivel educativo que siempre ha habido". "Es posible que en tu ámbito cercano conozcas a un 80% 70% de personas que hayan ido a una academia. La solera que tiene este negocio en nuestro país, ahora mismo se somete a un periodo de gran incertidumbre que, por nuestra parte, vamos a intentar paliar dando el mejor servicio posible a nuestros clientes y alumnos. Nuestros centros seguirán siendo un hombro sobre el que apoyarse para ayudar a que nuestros hijos sean mejores pese a lo que el gobierno esta generando", añade el presidente.

La posición de ASCADE y, por consiguiente, de Antonio Barbeito es clara y fajante frente a lo que la LOMLOE supone para nuestro sistema educativo: "Sin ninguna duda no benefician a nadie. A los primeros que no benefician son a los propios estudiantes ya que cuando tú sabes que tu evaluación no va a suponer un cambio en la decisión de pasar o no de curso, la teoría del esfuerzo y la constancia para conseguir tus objetivos vitales, importantísimo en cualquier niño, se acaba". Llegados a este punto, es momento de pensar las consecuencias empresariales y económicas que la nueva normativa puede generar sobre este modelo de negocio. Ante ello, su presidente en Madrid, afirma que "las academias es un nicho y un negocio que tiene muchísima presencia en el país por lo que estas decisiones que les ataca directamente puede resultar en la perdida de miles de puestos de empleo. Al final va a ser renovarse o morir".

"Al final te tienes que renovar, tienes que adaptarte a los tiempos. Obviamente, los próximos años serán de mucha incertidumbre y años complicados para la educación, porque ni la propia gente lo tiene claro a que nos enfrentamos. A eso, cabe sumar la no heterogeneidad de criterios entre centros. Entonces los próximos años serán críticos para saber cuál será la situación de este sector en el futuro", manifiesta Barbeito haciendo un juicio crítico de la situación del sector educativo, además de ratificar que "las academias seguirán ofreciendo su mejor servicio a los alumnos".